Raúl Asencio, absuelto del delito de revelación de secretos en el caso del vídeo sexual tras el perdón de las dos víctimas

Raúl Asencio, conectado de manera telemática durante el juicio por el caso del vídeo sexual. EFE

Un año de cárcel para los otros tres excanteranos del Real Madrid acusados por un delito de distribución de pornografía infantil.

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, vio este jueves extinguida su responsabilidad penal en el caso del vídeo sexual grabado en 2023 en un beach club del sur de Gran Canaria, después de que las dos víctimas ratificaran ante el tribunal el perdón otorgado al futbolista.

El juicio se ha celebrado en la Sección Penal número 5 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, un día después de conocerse la condena del jugador por un delito contra la seguridad vial.

La Fiscalía pedía inicialmente dos años y medio de cárcel por dos delitos contra la intimidad, pero había advertido que retiraría la acusación si las afectadas confirmaban el perdón manifestado durante la instrucción.

Antes de entrar en las declaraciones, la jueza rechazó la petición de nulidad presentada por la acusación, que alegaba una supuesta mala praxis en la incautación de los teléfonos móviles de los acusados.

La magistrada consideró que los problemas de foliado o las discrepancias en algunas fechas no invalidaban el procedimiento.

Durante sus testimonios, ambas jóvenes relataron cómo se enteraron de que habían sido grabadas en la piscina de un reservado y cómo los acusados les aseguraron en su momento que los vídeos habían sido borrados. Pese a ello, las imágenes siguieron circulando, según explicaron.

Las dos víctimas, tras confirmar que actuaban por voluntad propia y sin condicionantes externos, perdonaron a Asencio y a los otros tres procesados, Juan Rodríguez, Ferran Ruiz y Andrés García.

En el caso del actual jugador del primer equipo del Real Madrid, acusado de revelación de secretos, el artículo 201.3 del Código Penal permite que el perdón de la víctima extinga la acción penal, algo que no ocurre con los otros tres acusados, imputados por delitos más graves de pornografía infantil.

Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo que llevó a suspender el resto de la vista prevista para esta jornada, tras lo cual el tribunal detalló los términos concretos para cada uno de los cuatro procesados.

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