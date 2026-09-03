Mourinho: "Un jugador del Real Madrid lo es las 24 horas del día y Asencio ha dañado el prestigio del club. No estoy feliz"

José Mourinho no escondió su malestar con Raúl Asencio en la rueda de prensa previa al Betis - Real Madrid de este viernes.

El entrenador portugués fue contundente al valorar el expediente abierto al futbolista por conducir ebrio y sostuvo que un jugador blanco representa a la entidad también fuera de Valdebebas.

Aunque destacó su compromiso en el trabajo diario, dejó una severa advertencia sobre la responsabilidad que implica vestir la camiseta del Real Madrid. "Un jugador del Real Madrid es jugador del Real Madrid 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año", afirmó Mourinho.

"Todo lo que haces fuera de tu área profesional continúa siendo del Real Madrid y daña el prestigio de un club que no se puede tocar. Con eso te estoy diciendo que no estoy feliz. Todos cometemos errores, pero acumularlos es diferente".

El técnico explicó que trató con Asencio asuntos relativos a su pasado cuando llegó al club, aunque aseguró que no ha vuelto a hablar con el central sobre cuestiones extradeportivas desde entonces. Mourinho diferenció claramente el comportamiento del jugador fuera de la ciudad deportiva de su actitud como integrante de la plantilla.

"Hablé con él cuando llegué. Hablé en función de cosas del pasado. Desde que llegué, no he vuelto a hablar más con él de situaciones de fuera de Valdebebas", señaló. "Dentro de Valdebebas es un profesional ejemplar. Cuando estaba bien, nadie entrenaba más y mejor que él. Ahora que está lesionado, es el primero en llegar y el último en salir".

Asencio continúa lesionado y estará de baja al menos durante las próximas dos semanas, una circunstancia que por ahora le aleja de la disponibilidad competitiva. El entrenador recordó que el Real Madrid ha iniciado un expediente y evitó adelantar cuál podría ser el desenlace del caso mientras el proceso siga abierto.

Raúl Asencio, en un entrenamiento del Real Madrid. Europa Press

"El club ha abierto expediente. Yo como entrenador, mientras esté abierto, lo veo como jugador del Real Madrid", explicó. "Está lesionado y seguirá de baja un mínimo de un par de semanas. Eso me ayuda a estar fuera, ahora mismo, de este problema. Lo que define bien mi modo de reaccionar a esto es: un jugador del Real Madrid lo es 24 horas al día".

Sergio Martínez, en el banquillo

Mourinho confirmó que Sergio Martínez formará parte de la convocatoria ante el Betis y que estará en el banquillo del Benito Villamarín. El futbolista apenas ha completado dos sesiones con el primer equipo tras llegar del Racing, pero su presencia responde a una planificación previa del club y del cuerpo técnico.

"El plan es que mañana estará en el banquillo. Ahí ya puedes ver cuál es el plan", reveló Mourinho. "Ha entrenado solo dos días con el primer equipo y no puedo decir mucho más. Antes de que el club lo fichara, aun sabiendo que no sería jugador para el primer equipo, hemos analizado y dado nuestra opinión sobre si podía saltar".

El portugués ve condiciones en el jugador y valoró positivamente el bagaje que ya tiene en la élite con el Racing, aunque advirtió de que el contexto madridista representa una exigencia mucho mayor. Junto a él, Rivas y Cestero también entrarán en la dinámica del primer equipo.

"Tiene potencial y ya una pequeña experiencia en Primera con el Racing. El nivel de calidad aquí es diferente, pero mañana estará allí. También Rivas y Cestero. Ya veremos si juega, pero es un paso estar con nosotros", añadió.

La llamada a estos futbolistas enlaza con el discurso de Mourinho sobre la cantera. El técnico explicó que trabaja de forma cotidiana con varios jugadores de La Fábrica y que el resto permanece bajo observación continua, incluso cuando no participa regularmente en los entrenamientos del primer equipo.

"Muchos trabajan conmigo cada día, otros vienen alguna vez y sobre los que no vienen prestamos también mucha atención", aseguró. "Se ha hecho un gran trabajo estos últimos años y el resultado es que suba Thiago Pitarch y los muchos millones que el Madrid ha recaudado. No son transferencias, ya que el Madrid puede recuperar a los jugadores cuando cree o quiere que estén en el primer equipo".

Mourinho considera que el calendario, las lesiones y las sanciones pueden facilitar oportunidades para la cantera durante el curso. "Con el desarrollo de la temporada -sanciones y lesiones- vendrán oportunidades para ellos", sostuvo. "Yo cada vez los conozco mejor y hay contacto diario con Manu [Fernández] y con La Fábrica. Todos pueden estar ilusionados con que su hora en el primer equipo puede llegar".

Ceballos y el caso Julián

El entrenador detalló también cómo se produjo la salida de Dani Ceballos, cuya rescisión se resolvió con rapidez. Mourinho fue directo al comunicarle que no entraba en sus planes y valoró que el centrocampista prefiriera quedar libre antes que prolongar una situación sin recorrido deportivo.

"Hablamos tres minutos al teléfono. Le dije que no contaba con él", relató. "Muchas veces, cuando el entrenador no cuenta con el jugador, este se agarra al contrato y se quiere quedar. Lo cual crea un problema que se alarga en el tiempo".

Dani Ceballos, en su presentación con el Betis. EFE

Según el portugués, el entendimiento entre las partes fue inmediato. "Las cosas fueron muy fáciles. El jugador me dijo: 'Si no cuentas conmigo, prefiero ser libre para decidir mi futuro'. En un par de días, el jugador y el club llegaron a un acuerdo de rescisión".

Sobre Julián Álvarez, Mourinho no quiso entrar en la situación concreta del delantero ni valorar sus posibles inquietudes en el Atlético de Madrid. Consideró que Diego Simeone conoce mejor que nadie el contexto del club y el estado del jugador.

"La situación específica de Julián no hay quien la conozca mejor que Simeone. Nadie conoce el club como Simeone. No tengo absolutamente nada que decir en relación a esta situación", afirmó. "Siempre digo que cuando un jugador no está satisfecho el 1 de septiembre, tiene que estar satisfecho o no juega hasta el 1 de enero".

Pese a no profundizar en el asunto, el técnico cree que el argentino seguirá siendo relevante para el equipo rojiblanco durante los próximos meses. "Mi sensación es que desde ayer, y por lo menos hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club".

La Liga, el Betis y Pellegrini

Mourinho incluyó al Atlético en la lucha por el campeonato y rechazó que La Liga sea una competición sencilla para los principales aspirantes. Para el entrenador madridista, la regularidad y la presión por ganar convierten cada jornada en un desafío, especialmente frente a equipos con capacidad para puntuar contra los grandes.

"Pienso que el Atlético de Madrid también será candidato a La Liga. Aunque no lo digan abiertamente, seguramente lo piensen", opinó. "Su estabilidad es una fuerza importante a día de hoy en el fútbol".

El portugués destacó la fortaleza de varios rivales del campeonato antes de visitar al Betis. "Después, los que están debajo son equipos fuertes. Veremos mañana cuánto de fuerte es el Betis, los equipos vascos son dificilísimos todos...", señaló.

"No es una Liga fácil. Algún partido podrá dejar un resultado que parezca que es fácil, como el 4-0 al Málaga o los cinco del Barça al Elche, pero aquí está la presión de tener que ganar siempre", continuó. "Los campeones de Francia o Alemania ya saben que van a serlo. Aquí es duro. Hay una presión semana tras semana".

Cuestionado por Manuel Pellegrini, Mourinho realizó una autocrítica sobre desencuentros del pasado y elogió al entrenador chileno. "No reprocho nunca nada porque no se puede volver atrás en el tiempo", dijo.

"Con un pasado tan largo en el fútbol, hay palabras que uno dice que te hacen sentir un idiota. Con él, yo tuve alguna palabra o comentario muy estúpido del que no estoy orgulloso".

El técnico recordó, entre bromas, la rivalidad entre ambos en Inglaterra. "Se reirá si lo escucha, pero el campeonato que ganó él con el City, se lo regalé yo con el Chelsea. Se lo pagué bien", comentó entre risas.

Mourinho, sin embargo, puso el foco en la relación posterior y en el respeto que le guarda. "Nos hemos encontrado después y siempre ha sido un señor", afirmó.

"En un amistoso Betis-Roma, con un árbitro que amaba al Betis, nos quedamos con siete jugadores en el campo y él dijo de no machacarnos y dejar el marcador como estaba cuando podía habernos metido cuatro o cinco goles. Es un ejemplo como entrenador y como persona".

Messi, Modric y las bajas

La rueda de prensa también dejó una reflexión sobre la retirada internacional de Lionel Messi. Mourinho destacó la dificultad de resumir la trascendencia del argentino y señaló que su última actuación mundialista confirmó una longevidad competitiva excepcional.

"Hablar de Messi es complicado, no hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Mismamente lo que hizo en este Mundial con 38-39 años", señaló. "Es de esos jugadores que echaremos de menos".

El técnico reconoció, incluso, que seguirá al argentino en Estados Unidos pese a que no se siente especialmente atraído por la competición estadounidense. "Tenemos que ver algún partido de la MLS, que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años para verlo. Hay jugadores que se echan de menos siempre, y este en nuestra generación -últimas dos décadas- ya sabemos todos lo que significa".

José Mourinho, en rueda de prensa Europa Press

Sobre el próximo compromiso contra el Inter de Milán y las bajas en el centro del campo, Mourinho aplazó el análisis hasta después de visitar al Betis. "Ya me estás estropeando la tranquilidad", respondió entre risas.

"Hablaremos sobre eso después del partido de mañana, pero hasta el Betis déjame estar optimista y contento. Ya sabemos que es un problema gordo para solucionar. Nos olvidamos aún de la historia".

Finalmente, el portugués recordó el largo proceso que llevó al Real Madrid a cerrar el fichaje de Luka Modric en 2012. "Mi recuerdo es que queríamos mucho a Modric, pero con ese Tottenham de Levy era casi imposible de negociar", explicó.

"El Madrid estuvo a punto de verlo imposible, pero yo lo quería. Modric era el jugador que yo pensaba que podía dar el paso adelante".

Mourinho evocó también las críticas iniciales que acompañaron al croata antes de su consagración. "Vosotros me matasteis unos meses diciendo que Luka era el peor fichaje de la historia del Madrid, pero después cerró la boca a todos. Ahí está la historia".