Marcos Llorente anuncia su retirada de la Selección: "Es una decisión muy sentida que tenía clara desde antes del Mundial"

La etapa de Marcos Llorente en la selección española ha llegado a su fin antes de tiempo. A sus 31 años, el vigente campeón del mundo, ha anunciado que no volverá a representar más al combinado nacional. "Una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida", reconoce.

El madrileño ha jugado un total de 27 partidos con España, sin goles y con dos Mundiales disputados, en Catar 2022 cuando la Selección fue eliminada en octavos, y en Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando se proclamó campeona del mundo en la final ganada a Argentina el pasado 19 de julio.

Su debut fue el 11 de noviembre de 2020 a las órdenes de Luis Enrique. Su último partido data del pasado 14 de julio, cuando disputó los últimos minutos en las semifinales ante Francia.