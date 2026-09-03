Marcos Llorente anuncia su retirada de la Selección: "Es una decisión muy sentida que tenía clara desde antes del Mundial"
El futbolista entiende que es una decisión que muy pocos comprenderán, pero "es una decisión muy meditada y sentida".
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La etapa de Marcos Llorente en la selección española ha llegado a su fin antes de tiempo. A sus 31 años, el vigente campeón del mundo, ha anunciado que no volverá a representar más al combinado nacional. "Una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida", reconoce.
El madrileño ha jugado un total de 27 partidos con España, sin goles y con dos Mundiales disputados, en Catar 2022 cuando la Selección fue eliminada en octavos, y en Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando se proclamó campeona del mundo en la final ganada a Argentina el pasado 19 de julio.
Su debut fue el 11 de noviembre de 2020 a las órdenes de Luis Enrique. Su último partido data del pasado 14 de julio, cuando disputó los últimos minutos en las semifinales ante Francia.
Carta de despedida
Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección.
Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta.
Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida.
Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada.
Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables.
Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo.
Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia.
Gracias por todo.
Un abrazo a todos.