La deriva de Asencio: sin sitio en el Real Madrid y condenado por conducir bebido a las puertas del juicio por el vídeo sexual

El futbolista Raúl Asencio afronta el peor tramo de su corta trayectoria como profesional.

El canterano, sin apenas hueco de los planes deportivos del Real Madrid de José Mourinho, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria.

Una noticia que saltó a la esfera pública apenas 24 horas antes de que arranque en Las Palmas, este jueves, la vista oral en la que se sentará en el banquillo junto a otros tres excanteranos blancos por la difusión de un vídeo sexual en el que aparecía una menor.

Los hechos que han motivado la sanción penal se remontan al 16 de agosto, cuando el central fue interceptado en un control preventivo de tráfico en una zona de ocio del sur de Gran Canaria.

El jugador, natural de la isla y que se encontraba allí recuperándose de una lesión muscular, conducía un Porsche cuando fue sometido a la prueba de aire espirado dentro de un dispositivo rutinario de vigilancia.

El resultado, 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera medición, prácticamente cuadriplica el límite legal genérico de 0,25 mg/l y rebasa con holgura el umbral que el Código Penal fija para considerar el hecho un delito y no una simple infracción administrativa.

Tres días después de ser interceptado, el futbolista compareció ante el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana en un procedimiento de conformidad, la vía que permite acelerar la resolución de causas cuando el acusado reconoce los hechos y acepta la pena propuesta por la Fiscalía.

Gracias a ese reconocimiento, evitó un juicio ordinario y aceptó una condena que combina una sanción económica de 14.400 euros, calculada a razón de 120 euros diarios durante cuatro meses, con la privación del permiso de conducir durante ocho meses.

Aunque no hubo accidente ni conducción temeraria previa a la intervención policial, la magnitud de la tasa detectada sitúa el episodio muy por encima de los casos habituales de conducción bajo los efectos del alcohol, lo que explica que derivara directamente en un procedimiento penal y no en una mera sanción de tráfico.

Raúl Asencio, en un entrenamiento del Real Madrid. Europa Press

El episodio se ha conocido públicamente justo cuando el jugador se preparaba para regresar a la dinámica de un equipo en el que, sobre el césped, tampoco tiene garantizado un lugar.

Sin sitio para Mourinho

El otro gran frente de Asencio se sitúa en el propio vestuario blanco. Nada más arrancar la pretemporada, quedó claro que no entraba en los planes de Mourinho y el agente del jugador, Jorge Mendes, comenzó a buscarle una salida antes del cierre del mercado.

El entrenador, que había reforzado la defensa con la llegada de Ibrahima Konaté a cambio de la marcha de David Alaba, aspiraba a contar con cinco centrales fiables para toda la temporada, un lujo que en la práctica relegaba a Asencio a la última opción de la rotación.

El motivo de fondo remite al rendimiento del defensa durante el curso anterior. Tras irrumpir con fuerza en el primer equipo dos temporadas atrás, lo que llevó al club a renovarle el contrato con rapidez para blindar su continuidad, Asencio perdió progresivamente peso específico en favor de Dean Huijsen y terminó la temporada por detrás incluso del propio Alaba en las preferencias del cuerpo técnico.

Esa renovación firmada en su momento de mayor proyección se ha convertido paradójicamente en el principal obstáculo para su salida: su ficha ronda los seis millones de euros brutos anuales, una cifra que lo coloca por encima de jugadores como Arda Güler o Endrick y cercana a la de Brahim Díaz, y que ningún club interesado ha estado dispuesto a asumir íntegramente.

Durante buena parte del verano, nombres como el Olympique de Marsella, el Sunderland o el Leipzig sonaron vinculados a una posible cesión o venta del central, sin que ninguna negociación llegara a materializarse en una oferta formal.

A la dificultad económica se sumó la propia actitud del futbolista, que en un primer momento mostró resistencia a marcharse del club y confiaba en revertir la decisión del entrenador con su trabajo en los entrenamientos.

Ya en la recta final del mercado, una lesión muscular en el muslo lo dejó fuera de varios amistosos de pretemporada, lo que terminó de enfriar cualquier operación de traspaso en las últimas semanas de agosto.

El desenlace de todo ese proceso es que Asencio continúa perteneciendo a la plantilla del Real Madrid pese al deseo expreso del club de desprenderse de él, convertido ahora en el cuarto central de la rotación por detrás de Huijsen, Konaté y Antonio Rüdiger, y en el quinto en el momento en que Éder Militao complete la recuperación de su lesión.

Tres días de juicio

El tercer frente, y el de mayor trascendencia penal, arranca este jueves 3 de septiembre en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, donde la vista oral se prolongará también los días 4 y 7 de septiembre.

Junto a Asencio se sientan en el banquillo otros tres exjugadores del filial blanco, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, ya desvinculados del club.

El origen de la causa se remonta al 15 de junio de 2023, en un establecimiento de ocio de la localidad de Amadores, en el municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria.

Asencio disputa un balón con Raphinha. Reuters

Según relata la acusación, aquella noche dos de los procesados mantuvieron un encuentro sexual consentido con una de las dos víctimas, entonces menor de edad, mientras un tercero tuvo un encuentro con la segunda joven.

Durante esos episodios, dos de los acusados habrían grabado y fotografiado las relaciones sin conocimiento de las jóvenes, material que después habría circulado entre terceros a través de aplicaciones de mensajería; uno de ellos, Andrés García, llegó a reconocer espontáneamente su participación en esa grabación durante la fase de instrucción.

La posición de Asencio en el relato de los hechos es distinta a la de sus tres excompañeros.

El Ministerio Público sostiene que el central no estuvo presente en el momento de las relaciones ni participó en la grabación original, pero que días después solicitó y recibió el vídeo pese a saber que se había obtenido sin el consentimiento de las víctimas, y que llegó a mostrárselo a un conocido.

Por esa conducta posterior, la Fiscalía mantiene contra él una acusación provisional por dos delitos de revelación de secretos, para los que solicita dos años, seis meses y un día de prisión, además de una multa.

Sus tres excompañeros afrontan cargos considerablemente más graves.

Además de los delitos contra la intimidad, se les atribuye un delito de distribución de pornografía infantil por la implicación de la víctima menor de edad, previsto en el artículo 189 del Código Penal, por el que el Ministerio Fiscal reclama cuatro años y siete meses de prisión para cada uno de ellos, una orden de alejamiento de las víctimas durante seis años a una distancia mínima de 500 metros y una indemnización de 25.000 euros por denunciante.

Antes de llegar a esta fase, las defensas de los cuatro procesados intentaron sin éxito que se declarara nulo todo el procedimiento, alegando irregularidades en la obtención de las pruebas extraídas de los teléfonos móviles incautados durante la instrucción.

La magistrada rechazó esa petición en julio y confirmó que el proceso seguiría su curso hasta el juicio, dejando además abierta una vía que podría cambiar drásticamente el desenlace para Asencio: si las víctimas ratifican ante la autoridad judicial durante la vista el perdón que ya habrían expresado hacia él, la Fiscalía podría retirar la acusación en su contra por los delitos de revelación de secretos, al considerar que su participación en los hechos fue secundaria.

De confirmarse ese escenario en las próximas sesiones, Asencio podría salir del proceso sin condena penal, a diferencia de sus tres antiguos compañeros de filial, que continuarán respondiendo por los cargos más severos vinculados a la pornografía infantil.

Mientras se resuelve esa incógnita, el futbolista inicia la temporada convertido en un problema en tres frentes simultáneos para el Real Madrid: sin hueco garantizado en el once de Mourinho, con una condena firme por conducir ebrio recién dictada, y sentado en el banquillo de un tribunal que decidirá en los próximos días su futuro judicial.