Camavinga, 23 años: "Ver mi casa quemarse cuando tenía 10 años y a mis padres quedarse sin nada me hizo más fuerte"

En la tranquilidad de la casa donde vive con sus padres, Eduardo Camavinga abría su corazón hace pocas semanas a Olivier Dacourt.

En esa conversación para el programa 'Dacourt des Grands' de CANAL+, el centrocampista del Real Madrid, con 23 años y un palmarés histórico, reflexionó con una madurez asombrosa sobre el peso de la élite, la ingratitud de las críticas y el origen de su inquebrantable resistencia mental.

La charla se desarrolló en su refugio madrileño, donde el joven gestiona el día a día sin los filtros de la opinión pública.

Detrás de su aparente despreocupación, existe un suceso traumático de su infancia en Francia que moldeó su actitud: el incendio de la vivienda familiar cuando tenía diez años, un hecho que dejó a sus padres sin nada.

"Creo que, de manera inconsciente, el haber visto nuestra casa quemarse cuando tenía 10 años y ver a mis padres quedarse sin nada juega un papel importante en mi fuerza. Es algo que me hace pensar que siempre hay gente en peor situación que tú. Al final, esto es solo fútbol", confesó Camavinga al evocar aquel momento.

Esta lección le permite asimilar tormentas como su dolorosa expulsión de la temporada pasada ante el Bayern Múnich, tras la cual se desconectó de las redes para proteger a su familia. Él asume con naturalidad que el éxito y el fracaso son efímeros.

"El fútbol no tiene memoria. El fútbol es ingrato. Puedes hacer diez partidos buenos y, si haces uno malo con un error, la gente olvidará los diez partidos buenos y se quedará con el malo", explica con tremenda lucidez sobre la impaciencia del entorno.

Eduardo Camavinga, jugando con el Real Madrid. Europa Press

Su gran salvavidas frente a la hostilidad exterior sigue siendo su núcleo familiar. En el hogar, su madre cumple un rol esencial para mantenerlo conectado con la realidad.

"Desde que soy pequeño, mi madre me ha forjado de una manera muy clara: cada vez que juego un mal partido y regreso a casa enfadado conmigo mismo, ella me dice que todo lo que pasa en el campo se queda en el campo. Me repite que en casa soy 'Selmi'.", revela sobre la prohibición de llevar frustraciones a casa.

Por su parte, la férrea disciplina de su progenitor le impide acomodarse: "Mi padre me dice siempre que apenas estoy al inicio de mi carrera y que todavía no he conseguido nada", alimentando su ambición.

A sus 23 años, Camavinga continúa tocando las estrellas en el terreno de juego, pero es en la intimidad de su hogar familiar donde mantiene los pies en la tierra, siempre impulsado por el recuerdo de sus orígenes y el amor incondicional de los suyos.