El Real Madrid ingresa casi 200 millones de euros de La Fábrica tras fichar Arbeloa a otro de sus canteranos

Manuel Ángel, en un partido con el primer equipo del Real Madrid ante el Manchester City. Europa Press

Manuel Ángel volverá a ponerse a las órdenes de Álvaro Arbeloa. Como Gonzalo García y César Palacios. Otro canterano del Real Madrid ficha este verano, en el último día de mercado, por el Fulham inglés.

Así, Arbeloa suma a su nuevo equipo otra pieza que tuvo en el Castilla. El acuerdo es de 6 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador, mientras el Real Madrid se reservará una opción de recompra.

La fórmula, por tanto, sigue la tónica habitual marcada por el Madrid en la salida de sus canteranos durante los últimos años. El club blanco se asegura cierto control del futuro de un centrocampista que ya debutó el curso pasado con el primer equipo.

La de Manuel Ángel es la duodécima venta que hace este verano el Real Madrid de su cantera, sea un futbolista que formara parte de las filas del Castilla el curso pasado o del que compartiera un porcentaje de sus derechos con otro club.

El Madrid cerrará el verano ingresando un total de 194,5 millones de euros por sus canteranos, es decir, casi 200 millones. Eso supone más de un 86% del gasto realizado en los fichajes de Yan Diomande, Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva y Konaté -225, en total-.

Canterano Ingreso Porcentaje Club destino Estado Nico Paz 60 M€ 50% restante Como Oficial Gonzalo 40 M€ 70% Fulham Oficial Víctor Muñoz 20 M€ 50% restante Liverpool Oficial Mario Gila 15 M€ 50% restante Milan Oficial Álvaro Rodríguez 15 M€ 50% restante Bournemouth Oficial César Palacios 10 M€ 70% Fulham Oficial Jacobo Ortega 10 M€ 70% Estrasburgo Oficial Víctor Valdepeñas 8 M€ 50% Fiorentina Oficial Manuel Ángel 6 M€ 50% Fulham En marcha Mario Martín 3,5 M€ 50% Getafe Oficial Fran García 3 M€ 50% Betis Oficial Fran González 4 M€ 50% Sevilla Oficial

El último movimiento también refuerza un vínculo particular entre Valdebebas y Craven Cottage. Gonzalo, adquirido por 40 millones de euros por el 70% de sus derechos, y César Palacios, por 10 millones y el mismo porcentaje, ya habían seguido a Arbeloa a Londres.

El técnico conoce bien a los tres por su etapa en la cantera y, antes de la llegada de Manuel Ángel, explicó que no le resultó sencillo convencer a los dos primeros, pretendidos por clubes de primer nivel continental. "Estoy muy orgulloso de tenerlos conmigo otra vez", afirmó el entrenador.

La lista de ingresos la encabeza Nico Paz. El Real Madrid percibe 60 millones por el 50% restante de los derechos del mediapunta, que continuará su trayectoria en el Como.

El acuerdo culmina una operación diseñada para mantener el vínculo económico con un futbolista formado en La Fábrica, una política que se repite en buena parte de los casos de este verano.

Nico Paz, junto a Cesc Fábregas tras un partido del Como. Reuters

También destacan los 20 millones obtenidos por Víctor Muñoz, fichado por el Liverpool, y los 15 millones correspondientes a Mario Gila y Álvaro Rodríguez.

En ese grupo de operaciones aparecen igualmente Jacobo Ortega, vendido al Estrasburgo por 10 millones por el 70% -siendo la venta más cara de un canterano que no ha debutado con el primer equipo-, y Víctor Valdepeñas, rumbo a la Fiorentina por ocho millones a cambio del 50%.

El capítulo se completa con Mario Martín, que deja tres millones y medio por el 50% en su traspaso al Getafe; Fran García, vendido al Betis por tres millones bajo la misma distribución de derechos; y Fran González, cuyo pase al Sevilla alcanza los cuatro millones por la mitad de su propiedad económica.

La salida de Manuel Ángel tuvo varios giros en las últimas semanas. El mediocentro estuvo cerca de firmar por el Almería, pero la negociación se frenó después de que el Madrid situara inicialmente el precio en seis millones por el 50% del pase.

El Fulham aprovechó la situación y se adelantó para sumar al capitán del Castilla, una de las piezas de confianza de Arbeloa en la cantera. A sus 22 años, Manuel Ángel afronta su primera experiencia fuera del Real Madrid con una vía abierta de regreso y con la oportunidad de crecer en la Premier League.

Para el club blanco, la operación no solo añade seis millones al balance: confirma la rentabilidad deportiva y financiera de una cantera que ha tenido un peso decisivo en la planificación del verano.