Natalia Calvo, psicóloga, sobre Cucurella (28): "Si un futbolista se define como padre, tiene más recursos emocionales"

El futbolista Marc Cucurella y su pareja, la comunicadora y creadora de contenido Claudia Rodríguez. Cuenta oficial de Claudia Rodríguez en Instagram (@_claurodri)

El fútbol de élite suele exigir a sus protagonistas una coraza casi impenetrable, un espacio donde el rendimiento y los resultados parecen ser lo único que importa a ojos del público. Sin embargo, la reciente intervención de la reconocida psicóloga Natalia Calvo para la revista Lecturas ha puesto el foco en la otra cara de la moneda: la imprescindible dimensión humana de los futbolistas.

En esta ocasión, la experta ha tomado como gran referente al lateral español Marc Cucurella, destacando cómo su vida personal, su entorno y sus valores familiares son el verdadero escudo protector de su salud mental.

Durante su charla con la revista, Calvo quiso romper el persistente mito del jugador invulnerable, recordando que las estrellas del deporte de alto nivel conviven con los mismos retos diarios que cualquier otro ciudadano.

"Marc Cucurella nos muestra una clara realidad y es que, antes de ser deportistas de élite, los jugadores siguen siendo personas con responsabilidades, preocupaciones y afectos que trascienden el terreno de juego", explicó la psicóloga, subrayando la urgencia de humanizar a estos ídolos de masas y dejar de verlos exclusivamente como máquinas de generar victorias.

Uno de los aspectos más valiosos que destacó la experta durante su análisis es la naturalidad y valentía con la que el jugador del Chelsea y de la selección española aborda su faceta más íntima y familiar. "En el caso de Cucurella, ha compartido públicamente que uno de sus hijos tiene autismo, contribuyendo a dar visibilidad a una realidad que viven muchas familias", apuntó Calvo.

Este paso al frente no solo ayuda a normalizar y concienciar sobre la neurodivergencia utilizando un altavoz de impacto mundial, sino que demuestra una madurez excepcional por parte del defensa a la hora de gestionar y abrazar su propia realidad.

Lejos de suponer una carga que distraiga del balón, esta conexión profunda con su vida familiar fortalece enormemente la mente del deportista. La experta de Lecturas profundizó en cómo la psicología moderna entiende hoy en día la construcción de la fortaleza emocional.

"Existe una idea cada vez más extendida entre los especialistas en salud mental: cuanto más rica es la identidad de una persona, mayor capacidad tiene para afrontar las dificultades", argumentó.

En un deporte marcado por la presión extrema, el escrutinio mediático y la exigencia física diaria, anclarse en pilares sólidos que existan fuera de los estadios se vuelve vital. Calvo concluyó su intervención con una reflexión tajante sobre esta ventaja competitiva y vital: "Cuando alguien puede definirse no solo como futbolista, sino también como padre, pareja, amigo o hijo, dispone de más recursos emocionales para afrontar los inevitables altibajos de una carrera deportiva".

De este modo, Marc Cucurella se erige no solo como un pilar fundamental en el terreno de juego, sino como un claro ejemplo de equilibrio, demostrando que el mayor éxito de un deportista reside en no olvidar nunca quién es cuando se apagan los focos.