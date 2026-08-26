Gonzalo Miró, periodista: "Yo creo que Julián se va a quedar en el Atlético. No creo que puedas fichar a alguien mejor"

El tertuliano rojiblanco analizó el futuro del delantero argentino y consideró que el Atlético de Madrid no debería desprenderse de su principal referencia ofensiva.

El futuro de Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes asuntos del verano en el conjunto de Simeone. El delantero argentino ha reconocido su deseo de jugar en el Barcelona, aunque el club azulgrana no ha llegado a las exigencias económicas de la entidad rojiblanca.

Ya se ha enfrentado a su afición y, faltando menos de una semana para que cierre el mercado, no parece que vaya a acabar en el conjunto culé.

Gonzalo Miró, tertuliano deportivo y reconocido aficionado del Atlético, consideró que el argentino tendrá que afrontar una situación complicada en los partidos en el Metropolitano.

“Se ha metido en un lío él solo que va a tener que solventar con la afición del Atlético de Madrid, que es que le van a pitar y tendrá que hacer el esfuerzo para cambiar esos pitos por aplausos”, explicó en los micrófonos de COPE.

Julián Álvarez, cabizbajo en el banquillo del Metropolitano. EFE

A pesar de la polémica, Miró apuesta por la continuidad de Julián Álvarez. El tertuliano considera que su salida supondría un problema importante para un equipo que ya ha perdido a Antoine Griezmann este verano.

“Creo que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Yo creo que primero es un problema para el Atlético de Madrid perder en la misma temporada a Griezmann y a Julián”, señaló.

El periodista consideró especialmente complicado encontrar un sustituto para ambos jugadores en un mismo mercado. La salida de dos de las principales referencias ofensivas obligaría al Atlético a realizar una profunda remodelación de su ataque.

Además, Miró cree que vender a Julián Álvarez no garantizaría encontrar un delantero de su nivel. “No creo que el Atlético de Madrid pueda mejorar su delantera vendiendo a Julián Álvarez con el dinero que consigas por vender a Julián Álvarez”, afirmó.

Julián Álvarez, en solitario en el Metropolitano. REUTERS

“No creo que puedas fichar un delantero mejor que Julián con el dinero que te den por Julián. Creo que eso es imposible”, añadió.

Miró también apuntó al entorno del futbolista como una de las posibles causas de la situación. “Yo creo que le han llenado la cabeza de pájaros al chico”, aseguró, antes de considerar que el delantero se equivocó al hacer públicas sus intenciones.

El periodista también descartó que el Barcelona vaya a presentar una oferta que convenza al Atlético. Por ello, su pronóstico es claro, Julián Álvarez continuará como rojiblanco y tendrá que recuperar la confianza de una afición que espera respuestas sobre el césped.