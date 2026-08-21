José Mourinho siempre mantuvo el hilo con el Real Madrid: "En cada título tenía la llamada del presidente"

Más de 40 minutos de conferencia de prensa. Un José Mourinho calmado, apacible, amable y que se explayó en las respuestas como nunca. Quizás la nueva versión del entrenador portugués en su segunda etapa en el Real Madrid, nada que ver con la situación tensa que se vivió hace años con los medios de comunicación.

El portugués ofreció su primera comparecencia previa a un partido oficial esta temporada antes de jugar contra el RCD Espanyol en el debut del Real Madrid en La Liga.

Sus palabras estuvieron cargadas de mensajes. El luso confirmó que siempre mantuvo hilo directo con Florentino Pérez y que recibió llamadas del presidente con cada título, se mostró convencido de que Bellingham, Vinicius y Mbappé encajarán a la perfección en su sistema, y aseguró que todo está solucionado entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Cómo está Mourinho y la plantilla

Estoy bien. Es el primer partido oficial. Estoy tranquilo, es una temporada y un partido más. La plantilla, la dificultad de empezar en diferentes momentos y grupos. Obviamente hay gente que tiene 36 entrenamientos y otros que tienen pocos entrenamientos y poco de un partido. Son jugadores excepcionales, el staff también. He podido preparar el trabajo diferenciado para todos. Ha habido gente que venía solo para un entrenamiento individual. A veces bromeábamos porque había un jugador para diez personas, y estoy muy contento con la situación.

Me gustaría tener una semana más para tener las cosas mejor, pero estamos cansados de amistosos. No es por los amistosos que tenemos amor a este trabajo, queremos partidos verdaderos.

Los lesionados de la temporada pasada son lesiones de mucho tiempo, no los espero recuperar en una, dos o tres semanas. El único jugador que está fuera de este partido es Endrick por una pequeña lesión muscular.

La presión

No diría presión. Diría adrenalina que llega, adrenalina que es positiva. El día que no la sienta habrá algo que no estará bien, pero presión no. Ni por el debut ni por un partido de fútbol. Tengo mucha confianza en el trabajo que hemos hecho, en la pasión que me están demostrando cada día. Mañana cuando nos metemos en el avión nos metemos con la convicción de que vamos a volver con los tres puntos.

Mourinho, durante la rueda de prensa. EFE

Diomandé y morir por él

Es una expresión, no vamos a seguirla palabra por palabra. Es una expresión que me gusta, pero me gustaría más que esté disponible para morir por el grupo, y por el Real Madrid. Cuando utiliza mi nombre yo creo que lo que quiere decir es al grupo de trabajo y en relación al club. Las palabras son fáciles, es más difícil pasar a la acción. Pero las palabras de Diomandé no son diferentes de lo que yo veo en todos. Veo a la gente muy comprometida, con una voluntad muy grande de hacer las cosas bien, un grupo que está unido. No somos un grupo perfecto, porque no existe. No voy a pensar que voy a estar aquí muchas semanas sin tener problemas, porque el problema va a llegar, pero el grupo está fuerte y el mensaje de Diomandé se aplica a todos.

Tchouaméni y Valverde

He llegado con mucha información para decir la verdad. He estado aquí tres años, tengo mis contactos de base, también la prensa. He llegado a saber muchas cosas, pero he decidido partir de cero. Obviamente en una posición privilegiada. Desde el primer día que llega Tchouaméni, yo estoy atento, y no he sentido ninguna necesidad de hablar con él, traer un tema que ha sido difícil para ellos y para todos, porque he visto inmediatamente la normalidad.

Lo que he visto ha sido normalidad, amistad y paz. Ha sido como si no hubiera pasado nada.

Los canteranos

Mañana estarán en el banquillo tres. Rivas, Cesteros y Ciria. Tenemos una plantilla no demasiado larga, esta gente que está fuera como Militao, Rodrygo, Mendy... Estarán fuera por mucho tiempo. A mí me gusta mucho trabajar con 20, 21 jugadores, máximo 22, y ellos están ocupando estas posiciones libres y trabajando muy bien con nosotros. No serán siempre los mismos, motivar a los niños es hacerles entender que la puerta está abierta. Esta semana les toca a estos tres y les tocará a muchos más.

La capitanía

Estoy contento con todos. Pienso que también los capitanes me están conociendo. Pienso que ellos tienen esta capacidad de observar, analizar y conocerme bien. No hablo para que me conozcan a través de mis palabras, quiero que me conozcan por cómo me observan, y los capitanes están jugando un poco a la defensiva, están todavía en este proceso. La unión del grupo, la empatía que se siente... Nosotros cada mañana a las 8 tenemos una reunión de staff. Los capitanes todavía no han tenido que ser capitanes en momentos difíciles que llegarán. De momento muy bien, muy buena cooperación. Los jugadores me están ayudando mucho a no tener problemas.

Lo que necesita el equipo

Necesitamos ser un equipo y no negociar cosas que no son negociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que llegarán. He hablado con los jugadores que por primera vez va a llegar mañana un momento de frustración para muchos, que es el primer partido, primera vez que el entrenador elige, y primera vez que un jugador va al banquillo y se siente frustrado. Estos momentos los tienen que saber digerir individualmente y como grupo.

No puedo empezar un partido con 15 jugadores, no puedo, solo puedo empezar con 11. Cada partido será un momento difícil para mí, espero, porque espero que ellos trabajen como están trabajando. El día que uno se deja comer por la frustración y baja, será una decisión fácil para mí. No quiero decisiones fáciles.

El trabajo defensivo de los delanteros

El trabajo será diferente en cada partido con cada adversario, pero hay que defender con once jugadores. Si hay un equipo que nos empuja y nos pone en dificultades en nuestro tercio defensivo, tenemos que defender todos. Si es un equipo al que presionamos alto, no tienen que defender todos, tienes que jugar y machacar. Dependerá de la situación y habrá que trabajar. Cada vez que hemos trabajado conceptos defensivos he tenido una respuesta muy buena de todos.

Vinicius, renovado

La noticia no ha sido sorpresa. Cuando he llegado y me explicaron la situación mi pregunta fue: '¿Este se quiere quedar?' Me dijeron que se quería quedar. Me quedé tranquilo. Es uno de los mejores jugadores del mundo, y los mejores tienen que estar aquí.

Echar de menos al Madrid

No soy mucho de echar de menos. Alguien que ha salido de Portugal 20 años atrás y que solo ha regresado el año pasado unos meses, seguramente no es alguien que eche de menos. He crecido así, hoy aquí y mañana allá. No pienso mucho en lo que he dejado atrás. En cada título del Madrid tenía la llamada del presidente. Una llamada que siempre he respondido. Me alegro de dejar cosas positivas, pero los títulos han sido de Carlo Ancelotti, de Zidane, y de los jugadores. Siempre los he vivido con alegría porque sin echar de menos. Si me preguntas si siento algo por la Roma, Chelsea... Claro, siento algo y deseo que las cosas vayan bien. El Benfica tiene alguna cosa más que estos equipos.

Lo que quiere de Vinicius

No sé el motivo por el que haya tenido algún problema anterior. Él quiere ganar. Quiere estar a gusto en el campo, sabe lo que quiero yo sin duda desde el punto de vista táctico. Pienso que está feliz, que está a gusto, y quiere ganar desde el primer día.

Un once ideal

El primer once de Mourinho, a ver quién de vosotros tiene mejores contactos. Los jugadores saben quién va a jugar, no soy de esconder. El modo como trabajo no es de esconder, ellos lo saben. A lo mejor en un par de horas vuestra información llegará, no voy a decirla. No tengo un once ideal, o si lo tengo, no lo quiero tener, quiero tener la puerta abierta, son muchísimos partidos, vamos a entrar en un periodo de partidos cada tres días, después serán tres semanas de vacaciones y cuando lleguen no sabré cómo llegan. Tenemos un modelo ideal y lo estamos trabajando. Sabemos cómo queremos construir, cómo queremos presionar...

El centro del campo y Rodri

No creo que tengamos un déficit. Luego me puedes preguntar por qué hemos querido fichar a Rodri. Hubiera sido la guinda, porque es un gran jugador, con gran experiencia. Pero cuando tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda... No es que tengamos un problema o que tengamos que a ir a por otro jugador.

Vinicius, Mbappé y Bellingham

Son jugadores increíbles. Los jugadores increíbles quieren jugar con jugadores increíbles. Los jugadores top tienen frustración cuando juegan con compañeros que no son top porque no tienen seguimiento a la velocidad que piensan ellos. Los mejores quieren jugar con los mejores.

Después, la conjugación táctica puede ser un poco más difícil. Obviamente que Ancelotti ha encontrado el Brasil perfecto para Vinicius, Deschamps la Francia perfecta para Kylian, Tuchel el equipo perfecto para Jude, y es más difícil para Mourinho encontrar el equipo perfecto para los tres. Me preocupa pedirles cosas que yo sé que las hacen bien y no porque les obligo, no me gusta esto. Irá muy bien cuando jueguen los tres juntos, no siento que sean incompatibles.

Cuándo pensó que volvería

En aquel partido contra el Madrid me quedé en el garaje para ver el partido en el bus. No he tenido contacto con el club, partido de Champions era un partido importante para el Madrid y para el Benfica. Contacto no puedo precisar, pero primero los rumores y después el contacto. Lo normal es el contacto, alguien habla, y después los rumores. Esta vez ha sido al revés.

Cuando me dicen por primera vez que el Madrid está interesado, cada año llega siempre un rumor y no le di importancia. Pero cuando el Madrid me contacta ya estamos eliminados con el Benfica, ya estamos en la parte final de la temporada, y ahí me llega la pregunta de si estoy interesado o no. No puedo decir cuándo ha sido pero en los últimos dos partidos de campeonato con el Benfica.

Un consejo al Mourinho de 2013

El Mourinho de hoy es lo que está en condiciones de aconsejar al de 2013. El de 2013 no estaba en condiciones de hacerlo. Es como que eres tú el que aconsejas a tu padre, o tu padre quien te aconseja a ti. La única cosa que le diría es que tienes que estar siempre muy tranquilo. Para mí es ahora más fácil estar tranquilo que cinco o veinte años atrás. En una semana tienes como máximo 4 horas y media de fútbol, pero si multiplicas 24 horas por 7 tienes un montón de horas, son estas horas en las que tú tienes que mantener la tranquilidad. Estoy en mejores condiciones hoy que cuando llegué.