Beñat San José, 46 años: "Mi familia no merecía tanto sacrificio como el que he hecho, he perdido muchas Navidades"

El Rayo Vallecano ya ha elegido al comandante de su nuevo proyecto. El club franjirrojo ha oficializado la contratación de Beñat San José como técnico del primer equipo, entregándole las llaves de Vallecas en esta ilusionante etapa. A sus 46 años, el preparador donostiarra asume el reto respaldado por la experiencia de quien ha tenido que dar la vuelta al mundo para terminar consolidándose en la élite española.

Su trayectoria en los banquillos huye de cualquier convencionalismo. Tras formarse en la cantera de la Real Sociedad, inició una larga travesía que le ha llevado a dirigir en Arabia Saudí, Chile, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica y México.

Este continuo peregrinaje forjó su pizarra táctica y su gen competitivo, pero a cambio le obligó a pagar un altísimo peaje personal. Sus triunfos en Sudamérica y Oriente Medio se edificaron sobre la soledad, a miles de kilómetros de San Sebastián.

Durante su laureada etapa en Chile, el técnico vasco se sinceró en 2018 con el diario La Cuarta, mostrando la cara más humana y dura de su profesión: "No estoy casado, pero tengo mí pareja, la familia, mis sobrinos y todo mí entorno que uno quiere tanto. Es muy duro para ellos. En lo personal es un tema que me toca bastante, porque prácticamente he estado cuatro o cinco años solo y yo siento que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, lo merecen los clubes que me han contratado, quienes han creído en mí".

Ese desarraigo hizo mella en un hombre muy apegado a sus raíces, que en esa misma charla lamentaba sus continuas ausencias vitales: "Quizás mí familia no merecía tanto sacrificio que he hecho, porque he estado alejado por temas profesionales. He perdido muchos días, muchos meses, muchas Navidades, muchos crecimientos de mis sobrinos, de todo. Uno llega después de tiempo a la casa, como me pasó en esta Navidad, uno lo nota y es muy duro".

A pesar de su evidente éxito al otro lado del charco, volver al viejo continente exigía paciencia. Él mismo valoró hace tiempo la magnitud de ese desafío europeo, sin olvidar el inmenso cariño por su equipo formativo: "Para ir a Europa tienes que estar muy preparado y en un grupo top de entrenadores. La Real Sociedad es mi casa, mi cuna, es mi hogar, es mi ciudad, es donde mí abuelo de pequeño me llevaba a ver los partidos. Conozco a todo el mundo, he estado de jugador, de entrenador y siempre estaré dispuesto a aportar al club, pero soy consciente que dar el salto a Europa es muy complejo".

Hoy, ese complejo salto se hace realidad de forma definitiva en uno de los estadios más pasionales de La Liga. El Rayo Vallecano se encomienda a la madurez de un Beñat San José que, tras sacrificar demasiadas Navidades, por fin disfrutará del fútbol al máximo nivel cerca de casa.