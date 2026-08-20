Nacho Peña, periodista: "Hemos tenido nosotros más ganas del fichaje de Rodri por el Madrid que el propio club y jugador"

El debate alrededor del posible fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid antes de acabar en el Barça sigue generando intensos análisis en los medios deportivos.

Durante su intervención en El Partidazo de COPE, el periodista Nacho Peña ofreció una contundente reflexión sobre las especulaciones que situaron al centrocampista en la órbita del conjunto blanco, concluyendo que la efervescencia mediática y popular ha estado muy por encima de la intención real de las partes involucradas.

En el trasfondo de esta situación se sitúa el interés que el Real Madrid valoró tras la gran actuación del futbolista en el Mundial. La dirección deportiva del club de Concha Espina estudió detenidamente la posibilidad de incorporar a un mediocentro de jerarquía mundial capaz de dirigir la medular.

Sin embargo, a pesar de que el perfil de Rodri encajaba en la estructura táctica madridista, las posturas de negociación en igualdad de condiciones no terminaron de traducirse en una oferta determinante.

Para Nacho Peña, la viabilidad de una operación de semejante envergadura pasaba indefectiblemente por una apuesta rotunda de la entidad del Santiago Bernabéu.

"Yo creo que si el Real Madrid va con todo, va a muerte, va con puñetazo encima de la mesa, no se le escapa el fichaje", analizó el comunicador, remarcando que únicamente una ofensiva categórica por parte de la cúpula blanca habría sido capaz de desbloquear el traspaso.

Sin embargo, al evaluarse la operación con frialdad presupuestaria, la entidad decidió no dar el paso definitivo.

El periodista de COPE fue especialmente claro al valorar la brecha que ha separado el deseo de la opinión pública de la realidad de los despachos: "Creo que hemos tenido más ganas los periodistas y los aficionados de que esto se diera a las que han tenido ambas partes, Real Madrid y el propio jugador".

Con estas declaraciones, Peña puso de manifiesto cómo el entorno periodístico y la afición madridista alimentaron el entusiasmo de ver al mediocampista vistiendo la camiseta merengue, proyectando un escenario que no fue prioritario para los protagonistas.

De este modo, el fichaje de Rodri por el Real Madrid queda dibujado como un anhelo mediático más que como un movimiento inminente. Las palabras de Nacho Peña reflejan una máxima del mercado de fichajes: la ilusión de la prensa y de la afición no basta si no va acompañada de la voluntad firme y coordinada de club y jugador.