Bernardo Silva, 32 años: "La educación que me dieron mis padres ha sido importante para que haya triunfado en el fútbol"

Tras casi una década maravillando a los aficionados de la Premier League con su innegable talento, Bernardo Silva se encuentra en un punto de inflexión trascendental en su carrera deportiva.

El talentoso centrocampista portugués, que actualmente tiene 32 años, ha puesto punto final a su prolongada etapa en el Manchester City para recalar en el Real Madrid.

Durante sus nueve años de rotundo éxito en Inglaterra, Bernardo no solo fue una pieza más del engranaje; se erigió como uno de los pilares fundamentales e insustituibles en el esquema de Pep Guardiola. Su estilo de juego es un deleite, fuertemente caracterizado por una elegancia innata con el balón, una técnica depurada y una capacidad asombrosa para leer e interpretar los partidos.

Ahora estará a las órdenes de José Mourinho el y portugués se va a convertir en el auténtico timón del equipo blanco en el centro del campo, un jugador de gran importancia en el engranaje del equipo.

Sin embargo, para entender la magnitud de la estrella que es hoy, es imprescindible mirar hacia sus raíces. La historia de Bernardo comenzó lejos de los grandes focos, concretamente en el patio de la casa de sus abuelos en Portugal, donde pasaba horas interminables persiguiendo un balón junto a sus compañeros de colegio.

Quienes lo conocen afirman que sigue saltando al césped intentando conservar esa misma alegría con la que jugaba de niño. Su entorno familiar, profundamente futbolero, ha sido su gran soporte. Su padre, Paulo Silva, ejerce como su asesor y ha hablado públicamente sobre las decisiones deportivas de su hijo.

La importancia de sus progenitores es un tema recurrente para él. En el año 2015, durante una entrevista concedida a los medios oficiales de la UEFA, el astro luso rememoró con enorme cariño su infancia y destacó el rol indispensable de su círculo íntimo. En aquella ocasión, valoró su trayectoria con las siguientes palabras:

"Creo que la educación que me dieron mis padres. No fueron los únicos que me enseñaron cómo jugar al fútbol pero estuvieron ahí para mí cada día, dándome una disciplina. Y eso ha sido igualmente importante para que haya conseguido triunfar en el fútbol", aseguró.

Esa disciplina inquebrantable, forjada en un hogar que le inculcó los valores del esfuerzo, es la que ha llevado a Bernardo Silva desde los recintos de su niñez hasta los campos más exigentes de toda Europa. Ahora, con el reto del Real Madrid asomando, su brillante historia de éxito continúa escribiéndose.