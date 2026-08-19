Mourinho aterriza en Madrid: "Rodri tenía dudas y me las creó a mí. Si este club te llama no te lo puedes pensar dos veces"

Sus primeras palabras como nuevo entrenador del Real Madrid se han producido en la televisión oficial del club, pero la primera entrevista de Mourinho después de haber firmado el contrato que le vincula al banquillo madridista hasta junio de 2029 se la ha hecho El Chiringuito.

En el programa dirigido por Josep Pedrerol, el portugués mostró un perfil bajo. Ya no es el mismo que se sentó en el banquillo del Bernabéu en la primera etapa (2010-2013), aunque según él, mantiene el mismo ADN en una versión "más madura, menos emocional y más controlado. No diría que soy un Mourinho más aburrido porque el ADN siempre gana".

El día en el que se hizo oficial el fichaje de Rodri por el Barça, el portugués dio por cerrado el mercado de fichajes. No necesita ningún mediocentro más y se refirió al interés del Real Madrid por el que ha sido el MVP del Mundial.

🚨 MOURINHO, con @jpedrerol sobre MBAPPÉ en EXCLUSIVA:



🌟 "Me hace reír en los entrenamientos...



... porque es DEMASIADO BUENO". 🌟 pic.twitter.com/JdR77Kg3Bi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2026

"Me gusta la plantilla que tengo. No me falta Rodri, tenemos soluciones, calidad y jugadores con la capacidad de hacerles mejores. Tenemos una gran plantilla", quiso dejar claro el portugués.

"Hablé un par de veces con Rodri. El Madrid le hizo una oferta muy buena, pero Rodri ha tenido dudas y me las ha creado a mí. Es un jugador extraordinario, muy correcto, pero el Madrid no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces. Tú llamas a un jugador y ellos deben decir 'cuándo debo ir'", expresó.

Así de tajante fue el nuevo entrenador del conjunto blanco, que no consideró que el Barça había fichado al madrileño para levantárselo al Real Madrid y tampoco entendió que esto se viera como una victoria en la Ciudad Condal.

El feeling con el vestuario

Sobre los jugadores que sí tendrá a su disposición, si algo ha conseguido el portugués en las pocas semanas que lleva entrenando al Real Madrid es ganárselos. Todos se han rendido a él, aunque Mourinho ha sentido especial devoción por uno en concreto: Kylian Mbappé.

"Un jugador con un nivel estratosférico. Es increíble, es demasiado bueno. Hay veces que me hace reír en los entrenamientos porque es demasiado bueno", se deshizo en elogios hacia la estrella gala.

Sobre su implicación en las labores defensivas la temporada pasada, el portugués le restó importancia asegurando que "fue una temporada complicada en la que Arbeloa y Xabi Alonso pagaron los platos rotos, pero mucha gente falló".

"Yo no acepto las culpas solo para uno y los aplausos para otro. Kylian pudo haberse presentado a la pretemporada el día 14 y llegó el 12 para jugar contra el Schalke 04. Llega y entrena con el mismo compromiso que todos y no son entrenamientos fáciles", explicó.

"Los jugadores me han protegido de ser un líder agresivo en el Real Madrid" José Mourinho

Metiendo en la ecuación a Bellingham, el portugués incidió en la importancia de ser un equipo: "Los números de ambos son increíbles. Bellingham hizo un Mundial increíble, pero Kylian hizo historia. Los mejores tienen que ser ellos mismos dentro de una dinámica de equipo. Es lo que voy a intentar con ellos", añadió.

El conflicto que protagonizaron Valverde y Tchouaméni que dinamitó el vestuario la temporada pasada forma parte ya del pasado, el ambiente en el vestuario es bueno y así lo ha hecho saber el portugués, quien pide a los jugadores "sentido común".

"Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar como producto final de un trabajo. Un vestuario abierto. Todo lo que les pido es sentido común. Hasta ahora no he tenido una única oportunidad de ser el líder agresivo que puedo ser y forma parte de mi ADN, pero ellos me han protegido de esta versión que también es mía", confesó el luso.

"No estamos libres de que durante la temporada pueda pasar algo, que es muy normal que pase algo. Pero hasta ahora no se ha dado ninguna ocasión", zanjó ese tema.

No se emitirá hasta el próximo programa su opinión sobre el 'Caso Negreira', aunque El Chiringuito adelantó una de sus declaraciones: "Cuando yo estaba aquí, olía algo".

La relación con Vinicius

El último nombre del que se habló en la entrevista fue el de Vinicius Jr. El brasileño renovó el pasado 6 de agosto y puso fin a un culebrón en el que nada tuvo que ver el nuevo entrenador del Real Madrid.

"Vinicius es un enamorado del Real Madrid. Lo único que le he dicho: 'Vini, ¿dónde quieres ir? Has estado solo en Brasil y solo conoces el Real Madrid cuando te vas. No te vayas. No vale la pena’. Creo que lo que él ha sentido en cuanto al crecimiento del grupo, en el modo como estábamos trabajando y creciendo, le ha dado un feeling muy importante. Este (Vinicius) es otra moto que da placer ver trabajar. Tenemos mucha calidad", se mostró orgulloso Mourinho.

"Creo que la gente tiene que aprender a comportarse con él, hablo también de árbitros. Vinicius es también un jugador como los otros, tú no puedes pitar un penalti si eres Pedrerol… y no pitar penalti porque es Vinicius. No puedes proteger a Mourinho y no proteger a Vinicius", defendió a su jugador.

En la entrevista también hubo espacio para ver al Mourinho más humano, ese que cambia su día a día cuando no está rodeado de su familia: "Me gusta mucho trabajar para el Real Madrid. Hay veces que duermo en Valdebebas, cuando no tengo aquí a mi familia estoy siempre en Valdebebas".

La implicación del portugués en este nuevo reto es máxima. Este puede ser el último gran club de su carrera en los banquillos y no quiere dejar pasar la oportunidad. El sábado en Cornellá comenzará oficialmente la segunda etapa de Mourinho en los banquillos.

Una versión distinta del portugués, pero en la misma sintonía que el club: hay hambre de títulos y se ha de agrandar aún más la historia del Real Madrid.