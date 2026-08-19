Marcos López, periodista: "Diomande no se puede ir a los 4000 minutos en su primera temporada con el Real Madrid"

La planificación del nuevo Real Madrid bajo la dirección técnica de José Mourinho ha abierto un intenso debate sobre la gestión física y de minutos de la plantilla, especialmente en lo que respecta a las nuevas incorporaciones.

En una profunda charla táctica mantenida en el canal de YouTube de Ramón Álvarez de Mon, el periodista Marcos López analizó las expectativas sobre los fichajes de este verano.

Uno de los nombres propios que mayor atención acaparó en la conversación fue el del joven atacante Yan Diomande, una de las grandes apuestas del club para esta nueva etapa táctica.

Durante el análisis del bloque defensivo y la confección de la zaga, Ramón Álvarez de Mon introdujo el debate recordando las palabras que el propio Marcos López había explicado con anterioridad.

Ramón remarcó un principio esencial para la salud competitiva de la plantilla blanca: "con Diomande no te puedes ir a 4000 minutos primera temporada de este nivel en el Real Madrid".

A pesar de esta necesaria cautela en la gestión de su carga física, las expectativas tácticas sobre el rendimiento de Diomande son sumamente elevadas.

El propio Ramón constató en la charla que, "con ciertas reservas pero que viene para ser titular", el extremo asume un rol de gran relevancia, respaldado por el hecho de que "el Madrid hace una inversión importante" para asegurar su fichaje.

No obstante, su encaje en el esquema de Mourinho requerirá ajustes específicos en la banda izquierda. Marcos López aportó un matiz táctico crucial sobre su posicionamiento defensivo en el terreno de juego, señalando que "Diomande en teoría es un tío que va a vivir pegado a la banda".

Esta dosificación de Diomande se encuadra en una filosofía de gestión más amplia que Mourinho deberá aplicar. Marcos López defendió firmemente la necesidad de implementar "rotaciones obligatorias" debido al saturado calendario competitivo, explicando que "siempre creo que hay que ir metiendo jugadores y hay que ir dosificando la carga".

López puso como ejemplo de gestión de vestuario el "método Zidane" de las tres Champions League consecutivas, donde el técnico francés rotaba constantemente basándose en pactos previos y en convencer al futbolista estrella de que el descanso es fundamental para rendir al máximo nivel en los momentos decisivos de la temporada.

De este modo, la gestión de minutos de Diomande será clave para el éxito del proyecto madridista.