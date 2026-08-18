Mourinho y su regreso más "emocional" al Real Madrid: "Vuelvo a casa, he sido madridista desde que me fui"

Una presentación atípica, pero donde se produjo lo más importante: la firma de contrato. José Mourinho se ha convertido en el nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas tres temporadas.

Radiante de felicidad y tras darse un emotivo abrazo con Florentino Pérez, el portugués mencionó sus primeras palabras como técnico de un club blanco al que vuelve tras su primera etapa (2010-2013). "Vuelvo a casa", se le escuchó decir.

La muestra de cariño entre Mourinho y Florentino es la imagen del día. El presidente del Real Madrid y el portugués han mantenido una gran relación a pesar de su salida del club blanco hace ya más de una década y el máximo dirigente de la entidad le ha confiado el reto de volver a ganar títulos tras una temporada en blanco.

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