Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, sufre un desmayo por culpa de una pelea en público entre sus 2 esposas

El seleccionador de Egipto, tras la derrota contra Argentina en el Mundial. Reuters

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha protagonizado un inesperado episodio fuera de los terrenos de juego. El técnico tuvo que ser hospitalizado después de sufrir un desmayo durante una pelea.

El incidente tuvo lugar en un conocido local de la costa norte de Egipto. Hassan se encontraba allí cuando sus dos esposas, Howaida Al-Gharbawi y Dan Adam, comenzaron una fuerte discusión.

Los primeros reproches entre ambas fueron subiendo de tono hasta que la situación terminó en una pelea física. El enfrentamiento se produjo en público y sorprendió a los clientes del establecimiento.

Brawl Between Egypt Manager Hossam Hassan’s Wives Ends in His Collapse and Police Intervention



A physical fight broke out between the two wives of Egypt national team manager Hossam Hassan at a North Coast hotel, escalating into a chaotic melee with family members and staff.… pic.twitter.com/2hhrb2ISzO — ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 15, 2026

Varias personas que se encontraban en el lugar trataron de intervenir para poner fin al conflicto. Hassan también intentó mediar entre las dos mujeres antes de terminar desplomándose.

El seleccionador egipcio sufrió un desmayo provocado por el impacto emocional del enfrentamiento. Tras el incidente, tuvo que recibir asistencia y posteriormente fue trasladado a un centro médico.

Hossam Hassan protestando durante el partido de Argentina. Reuters

La escena no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Las imágenes del altercado provocaron un enorme revuelo en Egipto por las circunstancias en las que se produjo.

El enfrentamiento tuvo además consecuencias en la vida personal del entrenador. Después de lo ocurrido, Hassan tomó la decisión de divorciarse de su primera esposa, Howaida Al-Gharbawi.

La ya exmujer del seleccionador egipcio realizó sus primeras declaraciones tras la ruptura. Al-Gharbawi quiso mantener la privacidad sobre lo sucedido y aseguró que los asuntos familiares permanecerán dentro del hogar.

“Los secretos de la casa permanecerán dentro y no saldrán de ella ni siquiera después del divorcio”, aseguró la exesposa de Hassan tras el escándalo.

El episodio ha generado una gran repercusión en el país, donde la figura de Hossam Hassan tiene una enorme relevancia por su trayectoria como futbolista y entrenador.

El técnico dirigió recientemente a Egipto durante el Mundial de 2026. Los 'Faraones' estuvieron presentes en la cita mundialista bajo las órdenes de Hassan.

El entrenador afronta ahora las consecuencias de un episodio completamente alejado del fútbol. La pelea entre sus dos esposas terminó convirtiéndose en un asunto público después de su desmayo.

Las imágenes del enfrentamiento y la posterior decisión de Hassan han provocado numerosas reacciones en redes sociales. El caso se ha convertido en uno de los temas más comentados.

Hossam Hassan deberá ahora recuperar la normalidad después de un episodio que comenzó con una discusión familiar y terminó con su hospitalización y un divorcio.

El seleccionador egipcio vuelve así al foco mediático por motivos ajenos al fútbol, después de haber dirigido a su país en el acontecimiento deportivo más importante del año.