El Barça hace oficial la llegada de Rodri hasta 2030 tras alcanzar un acuerdo con el Manchester City

Doce días después de intensas negociaciones, el Barça ha conseguido fichar a Rodrigo Hernández (Villanueva de la Cañada, 1996). El madrileño vestirá los colores azulgranas durante las próximas cuatro temporadas e integrará un doble pivote de ensueño junto con Pedri.

El MVP del Mundial se decidió por el FC Barcelona el pasado 6 de junio y no fue hasta el domingo -día 16- cuando ambos clubes llegaron a un principio de acuerdo. El Manchester City no se bajaba de los 80 millones y la directiva culé tuvo que hacer hasta cuatro ofertas para cerrar el acuerdo.

Según The Athletic, el montante total de la operación asciende a 76,5 millones de euros, que incluyen el fijo y una importante serie de variables. El fijo que paga el Barça es de 60 millones de euros y las variables se dividen en dos grupos. Por una parte, están los bonus fáciles de conseguir, que son 11 millones de euros.

El maestro del espacio-tiempo llega a Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/NnZwJ39SLm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2026

Mientras que el precio de este grupo de bonus complicados es de 5,5 millones. El jugador cobrará 15 millones de euros netos por temporada, una cantidad muy superior a la que ganaba en el City (11).

Rodri aterrizó a última hora de la tarde del lunes en la Ciudad Condal y ya habló como nuevo jugador del Barça: "Estoy contento. Han sido unos días intensos, pero feliz de que se haya resuelto todo. Por supuesto que jugar en el Barcelona es un sueño. Tengo ganas de estar con mis compañeros, que a la mayoría ya los conozco".

Lo que gana el Barça

La llegada de Rodri presenta algunas incógnitas sobre la necesidad de acometer su fichaje en un equipo ya confeccionado. El de Villanueva de la Cañada será uno de los integrantes del doble pivote junto con Pedri, ocupando el puesto que deja el neerlandés -hasta seis meses tras sufrir una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha-.

Por lo tanto, jugadores como Gavi o Marc Bernal deberán esperar pacientes a que les llegue su momento. Marc Casadó, por su parte, está en la rampa de salida.

Más allá de la competencia interna, Rodri elevaría el nivel colectivo por sus propias características. La primera es el equilibrio posicional. Probablemente ningún centrocampista domina mejor los espacios que él.

Rodri, durante el Mundial. Reuters

Su lectura del juego le permite ocupar siempre la zona adecuada para ofrecer una línea de pase, proteger las transiciones y sostener al equipo en los momentos de máxima exigencia. Sus mapas de calor reflejan una constante: el epicentro del juego pasa por sus botas.

A ello se suma su fiabilidad con el balón. Rodri destaca tanto por la calidad técnica como por la toma de decisiones. Y es que siempre encuentra el pase que reclama cada jugada.

Los datos lo respaldan: durante sus siete temporadas en el Manchester City ha firmado en todas ellas una precisión superior al 90% en el pase corto y por encima del 70% en el desplazamiento en largo.

Otra de sus fortalezas reside en su capacidad para encontrar a los futbolistas situados entre líneas. Es un especialista en conectar con los jugadores que reciben en los cuadrados interiores, un perfil que encaja perfectamente con las características de Dani Olmo, Fermín o Lamine.

Es el mediocentro clásico llevado a la excelencia: dominante en el juego aéreo, impecable en la distribución, corrector defensivo de primer nivel, preciso en uno o dos toques y con una presencia física que condiciona cada partido.

Con Rodri y Pedri, Hansi Flick ya tiene a dos de los mejores mediocentros del mundo, aunque el alemán deberá hacerles funcionar. Una tarea compleja que, a tenor de lo visto en el Mundial, Luis de la Fuente no ha conseguido sacar adelante.

El mercado del Barça aún no está cerrado. En las dos semanas que restan todos los esfuerzos estarán puestos en intentar convencer al Atlético de Madrid para que venda a Julián Álvarez. De no conseguirlo, el objetivo del '9' debe ser otro.