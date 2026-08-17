El nuevo Atlético de Madrid toma forma: la reconstrucción empieza con la cantera y a la espera de cerrar dos fichajes

Los jugadores del Atlético de Madrid, en el amistoso ante el Marsella. Europa Press

El Atlético de Madrid encara el inicio de la temporada 2026-27 con una plantilla en plena reconstrucción. El mercado ha dejado ya incorporaciones de peso, pero la pretemporada ha revelado otra de las claves del nuevo proyecto: la cantera ha ganado protagonismo.

Las ausencias provocadas por el Mundial obligaron a Simeone a mirar hacia abajo y varios jóvenes han aprovechado la oportunidad para llamar a la puerta del primer equipo, tal y como sucedió en los últimos partidos ligueros de la pasada campaña.

Hasta 17 futbolistas del filial participaron en la concentración de Los Ángeles de San Rafael junto a la primera plantilla. Arnau Ortiz, procedente del Atlético Madrileño, marcó en el triunfo por 4-1 ante el Getafe.

Jorge Domínguez, central de apenas 16 años, se ha convertido en una de las grandes revelaciones del verano. El defensa fue titular en los cuatro partidos de pretemporada y llegó a marcar ante el Manchester City en Seúl.

La presencia de los jóvenes se mantuvo hasta el último test. En Marsella, donde el Atlético cerró la pretemporada con una victoria por 1-2, Rodrigo Mendoza y Carlos Martín firmaron los goles, mientras Arnau volvió a dejar buenas sensaciones.

Los fichajes están en la casa

El contexto explica parte de esta apuesta: muchos internacionales rojiblancos regresaron tarde después de disputar el Mundial y Simeone tuvo que construir buena parte del equipo con futbolistas que normalmente tendrían un papel secundario.

La cantera, por tanto, no es solo una solución coyuntural. El club ha convertido el desarrollo de sus jóvenes en una de las vías para completar el proyecto.

El propio club destaca la presencia de futbolistas del Atlético Madrileño y de otras categorías en la dinámica del primer equipo, mientras que varios jugadores han firmado recientemente sus primeros contratos profesionales.

En paralelo, Mateu Alemany ha ido dando forma a un equipo con incorporaciones importantes. Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang-in Lee fueron las primeras grandes operaciones del verano.

El internacional surcoreano, procedente del París Saint-Germain, firmó hasta 2031 y se convirtió en el tercer fichaje del curso.

A ellos se ha sumado el Cuti Romero. El central argentino ya es oficialmente jugador del Atlético después de su etapa en el Tottenham y ha firmado hasta junio de 2031. Según informó la Cadena SER, la operación se cerró por 35 millones de euros más cinco en variables.

Pero el director deportivo todavía considera que faltan dos piezas para dar por terminada la reconstrucción. El plan pasa por incorporar un delantero y un futbolista de banda capaz de desequilibrar, dos perfiles necesarios tras las salidas de Griezmann, Thiago Almada y Nico González.

En ese escenario aparece con fuerza Matías Fernández-Pardo. El Atlético ha presentado una oferta de 35 millones de euros, variables incluidas, por el futbolista del Lille, según informó L'Équipe.

El belga, de 21 años, encaja especialmente bien en la búsqueda rojiblanca porque puede actuar como delantero y también en cualquiera de las dos bandas. Su velocidad, capacidad de desborde y versatilidad son precisamente las características que busca la dirección deportiva.

La otra negociación abierta es la de Jorge Salinas, aunque conviene matizar que su perfil es defensivo y, por tanto, no responde a las dos necesidades ofensivas prioritarias. El Atlético lleva tiempo siguiendo al joven del Racing de Santander, que puede actuar como central y lateral izquierdo.

El club cántabro ha endurecido su postura y, después de rechazar una propuesta rojiblanca de 14 millones más un jugador y variables, exige el pago de su cláusula, fijada actualmente en 16 millones.

Así, el Atlético entra en la recta final del mercado con una hoja de ruta bastante definida. La defensa ya ha ganado jerarquía con Romero y Grimaldo, el centro del campo cuenta con Hjulmand y el ataque ha incorporado talento con Kang-in Lee.

Ahora faltan dos piezas para completar el dibujo ofensivo que pretende Alemany. Mientras tanto, la pretemporada ha dejado un mensaje tan inesperado como valioso: la reconstrucción rojiblanca también puede empezar desde dentro.