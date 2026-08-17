El Barça prepara el gran estreno de Rodri en el Joan Gamper a la espera de anunciar su fichaje

Rodri llegará esta tarde a la Ciudad Condal para terminar de cerrar los últimos detalles de su incorporación al FC Barcelona, donde firmará por las próximas cuatro temporadas.

El club azulgrana trabaja con la previsión de poder hacer oficial la operación tan pronto como se complete toda la documentación con el Manchester City y, sobre todo, con el objetivo de que pueda ser presentado este miércoles en el Spotify Camp Nou.

Una fecha en la que se va a disputar la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper ante el Al Ahly egipcio, partido que servirá también para presentar la plantilla a los aficionados.

El Barça quiere avanzar trabajo desde el primer momento y Rodri pasará mañana martes el reconocimiento médico. El examen realizado en Barcelona se completará con las pruebas que el futbolista ya realizó este pasado fin de semana en Inglaterra, coincidiendo con su incorporación a la disciplina del conjunto citizen.

La principal incógnita estará en cuándo podrá producirse su debut con el equipo azulgrana. Rodri pasó recientemente por el quirófano para someterse a una intervención de espalda después del Mundial y necesitará completar un periodo de puesta a punto antes de competir.

El centrocampista se reincorporó a los entrenamientos del City el pasado 14 de agosto después de sus vacaciones, por lo que su llegada al Barça tampoco se producirá en plenitud física.

Unas arduas negociaciones

El acuerdo entre el Barcelona y el Manchester City quedó encarrilado a última hora de la tarde del domingo, después de varios días de negociaciones.

Con Rodri, el Barça llevaba ya una semana con todo pactado y contaba además con el visto bueno del club inglés para que el jugador pudiera estudiar su futuro.

El City, consciente de que el internacional español no tenía intención de prolongar su estancia en Inglaterra pese a que todavía le quedaba un año de contrato, aceptó que escuchara las propuestas de los principales clubes europeos.

Entre todas ellas, Rodri tuvo clara su prioridad. El centrocampista se decantó por el Barcelona por delante del Real Madrid, que, según explicó en su día su representante, había puesto sobre la mesa una "oferta irrechazable".

Su deseo de regresar a España pesó de forma determinante en la elección y provocó que otras alternativas, como la del Paris Saint-Germain, quedaran rápidamente descartadas.

Un vestuario lleno de conocidos

También tuvo importancia en su decisión el proyecto del Barça. Rodri considera que el estilo de juego del conjunto azulgrana encaja con sus características y, además, se reencontrará en el vestuario con varios compañeros de la Selección: Joan García, Eric García, Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Pedri y Lamine.

La excepción será Ferran Torres, cuyo traspaso al PSG por 50 millones de euros ha contribuido, precisamente, a hacer posible la llegada del centrocampista al club azulgrana.

Una vez cerrado el acuerdo con el jugador, la negociación pendiente era la del traspaso entre clubes, que resultó bastante más compleja. El City Group rechazó hasta dos propuestas del Barcelona antes de que ambas partes encontraran finalmente un punto de encuentro durante la tarde del domingo.

Según informó The Athletic, la operación se cerrará por 60 millones de euros en concepto de fijo, a los que se añadirán otros 16,5 millones en variables. De esa cantidad adicional, 11 millones serían complementos considerados fácilmente alcanzables por el Manchester City.