La carta de Messi a su padre tras su muerte: "Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol por mucho tiempo más"

Leo Messi encontró fuerzas para despedir a su padre públicamente. El delantero argentino, que perdió a Jorge Messi el pasado sábado, escribió en sus redes sociales una emotiva y profunda carta de adiós a su progenitor.

En este escrito que sale desde el corazón, Leo muestra su incredulidad por el fallecimiento de su padre: "Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer".

Messi hizo referencia a la enfermedad contra la que venía luchando Jorge Messi en los últimos tiempos: "Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto".

En esta carta cuenta el jugador del Inter Miami cómo el estado de salud de su padre empeoró precisamente antes de comenzar el Mundial. "Fue cuando peor te pusiste". Relata también que Jorge Messi no estuvo presente en el torneo y que le prometió llegar a la final para que así él pudiera viajar a verle jugar una vez más.

La historia se pone más emotiva aún cuando Leo relata cómo fue el encuentro con su padre una vez que terminó el Mundial: "Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de lo que pasó".

Además, el exjugador del Barça siembra la duda seria sobre si seguirá jugando al fútbol mucho más tiempo, ya que sus fuerzas y ánimo ahora están bajo mínimo.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", argumentó Leo Messi.