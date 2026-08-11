Un periodista deportivo es detenido por difundir información engañosa: "Pongo mi cabeza en juego"

El periodista deportivo turco Burhan Can Terzi fue detenido este lunes en Estambul en el marco de una investigación de la Fiscalía General de Bakırköy por la "presunta difusión pública de información engañosa".

La actuación de las autoridades se produjo después de que Terzi mantuviera públicamente que el Galatasaray había alcanzado un acuerdo para fichar a Musiala, una información que el propio club había desmentido.

El club otomano también sostuvo que mantener esas especulaciones en la agenda pública pretendía generar una percepción destinada a desinformar a la opinión pública y perjudicar la gestión de sus operaciones de fichajes.

#ÖZELHABER

Gazeteci Burhan Can Terzi, Bakırköy Başsavcılığı'ndaki ifadesi sonrası yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. pic.twitter.com/KrSdSgYaUt — Burak Doğan (@doganburak29) August 10, 2026

Lejos de retirar la información, Terzi insistió en que sus fuentes respaldaban lo publicado. El periodista llegó a afirmar que había recibido de forma simultánea información procedente de distintas fuentes sobre la posible incorporación de Musiala a la concentración del Galatasaray.

En posteriores declaraciones, Terzi aseguró además que conocía de antemano que el club podía desmentir la operación y que seguía confiando plenamente en su información. En una de sus intervenciones llegó a afirmar que se jugaba su reputación con la noticia.

Tras su detención, señaló a Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo, como la fuente que le había proporcionado esa información.

La insistencia de Terzi en su información desembocó en una investigación de la Fiscalía General de Bakırköy. El periodista fue trasladado a dependencias policiales para prestar declaración dentro de las diligencias relacionadas con la presunta difusión pública de información engañosa. Posteriormente, fue puesto en libertad.

Puesto en libertad

El episodio ha generado una notable repercusión porque eleva una disputa habitual del mercado de fichajes -la publicación de informaciones no confirmadas- a un procedimiento judicial.

La versión difundida por Terzi también chocaba con la situación contractual conocida de Musiala. El jugador alemán, de 23 años, continúa vinculado al Bayern Múnich, con un contrato que expira el 30 de junio de 2030.

Además, el Bayern había informado de que Musiala seguiría un plan de preparación tras someterse a una operación programada después del Mundial de 2026. El objetivo señalado por el club era que el futbolista estuviera disponible para el comienzo de la nueva temporada.

Jamal Musiala, en el partido de Champions ante el Real Madrid. Europa Press

En las últimas informaciones sobre su recuperación, Jamal aparece todavía dentro de la planificación deportiva del Bayern, que espera su reincorporación progresiva a los entrenamientos colectivos.

Por tanto, a la espera de cualquier comunicación oficial que modifique su situación, no existe confirmación de un acuerdo entre Musiala y el Galatasaray.

Lo que sí está confirmado es que el club turco desmintió las informaciones, que Terzi mantuvo su versión y que la Fiscalía de Bakırköy abrió una investigación que terminó con la puesta bajo custodia del periodista y su posterior liberación.