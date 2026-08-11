Eva, madre de Pedro Porro: "Siento una emoción grandísima por él, pero ahora me emociono más por mi nieto"

Pedro Porro se ha afianzado como uno de los laterales derechos más destacados del fútbol europeo. Flamante campeón del mundo hace unas semanas y además con un papel destacado, el jugador de Don Benito (Badajoz) vive un momento de madurez deportiva innegable.

Sin embargo, detrás de los grandes estadios, los focos y los contratos millonarios, el extremeño mantiene intacta la esencia de sus raíces gracias a un pilar innegociable: su familia.

En el mundo de la élite deportiva, el entorno es fundamental para no perder la perspectiva. Así lo ha demostrado Eva, la madre del futbolista durante una reciente e íntima intervención en El Partidazo de COPE, donde compartió cómo viven desde dentro el ascenso y consolidación de su hijo en el fútbol de más alto nivel.

Para ella, la clave del éxito de Pedro no reside solo en su velocidad o su golpeo de balón, sino en no olvidar nunca de dónde viene. En los micrófonos del programa radiofónico, desveló cuál es el consejo de oro que guía los pasos del internacional español: "Yo siempre les digo lo mismo, que él, bueno, la carrera que lleva, ¿no? Él siempre, Pedro, tienes que ser tú, los pies en la tierra, no cambies".

Esa mentalidad humilde contrasta con la intensidad competitiva que Porro demuestra cada vez que se viste de corto. Su madre relató también cómo es ese instante previo a los encuentros, ese momento exacto en el que el hijo cariñoso se transforma en el deportista de élite hiperconcentrado.

El ritual familiar de acompañarle en la previa tiene una frontera muy definida justo antes del pitido inicial: "Cuando ya le digo, Pedro, salimos para el campo, ya, ahí ya, ya está", explicaba, ilustrando la forma en la que el jugador entra en su particular 'burbuja' de concentración antes de saltar al césped.

Pero el paso de los años no solo ha traído madurez profesional, sino también crecimiento personal para toda la familia. El orgullo por los logros futbolísticos se mezcla hoy con las alegrías de la vida cotidiana.

Al reflexionar sobre la trayectoria del jugador y los nuevos miembros que se han sumado al núcleo familiar, su madre no pudo evitar dejar aflorar los sentimientos de forma sincera al hablar de la siguiente generación: "Ahora me emociono por mi nieto, pero una emoción grandísima. Normal, qué bueno. De madre, creo yo".

Las declaraciones en El Partidazo de COPE dibujan un retrato humano que muchas veces queda oculto tras la coraza del deportista profesional.

Demuestran que, aunque Pedro Porro compita hoy en la liga más exigente del mundo frente a decenas de miles de espectadores, su mayor red de seguridad sigue estando en casa. Una historia donde la humildad y el amor incondicional son el motor principal para seguir conquistando la banda derecha.