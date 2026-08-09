Ronald Araújo, 27 años: "Me crio mi abuela y me llevaba a entrenar. Ojalá poder compartir con ella todo lo que he logrado"

La carrera de Ronald Araújo se encuentra en un punto de máxima expectación. El carismático defensor uruguayo, que se ha consolidado como el primer capitán del FC Barcelona, asumirá un reto de dimensiones colosales en la Premier League.

El Liverpool ha cerrado un acuerdo de cesión por una temporada con la entidad azulgrana, una operación de impacto inmediato aprobada por el director deportivo Deco que busca aliviar la masa salarial del club catalán y reforzar la mermada zaga de los ingleses.

En este contexto de mudanza inminente hacia Anfield, merece la pena echar la vista atrás para repasar su lado más humano y los cimientos de su vida.

El central nunca olvida de dónde viene. Creció en Rivera, una localidad fronteriza con Brasil, en una vivienda sumamente modesta. De su infancia, el recuerdo de su abuela permanece como un faro inamovible: "Prácticamente me crió mi abuela, junto con mi madre, y me llevaba a entrenar cuando era chiquito", ha dicho en entrevistas.

El dolor de su ausencia física en la élite se entrelaza con el orgullo de que, al menos, pudo acompañarlo en el primer paso de su trayectoria: "Me vio debutar. Ese es un recuerdo que siempre va a quedar para mí".

Al rememorar sus logros actuales, el futbolista admite con nostalgia: "Me hubiera gustado que pudiera compartir todo lo que hoy logré".

Detrás de la imponente presencia física que ahora defenderá los colores de Anfield bajo las órdenes del técnico vasco Andoni Iraola, se esconde un niño reservado que sobresalía en las aulas de su escuela natal. "Yo era muy tranquilo. Siempre tenía buenas notas", rememora.

Ronald Araújo, con el FC Barcelona. Europa Press

En aquel rincón uruguayo, la cercanía con el país vecino moldeó su vida diaria de formas singulares, entre ellas, el dominio de su fluido idioma portugués: "Yo miraba todo en portugués. Conectamos la antenita [de la TV] y agarraba los canales brasileros".

Para el defensor celeste, el éxito y el dinero jamás han estado por encima de los valores familiares. El jugador demostró su generosidad en cuanto dispuso de sus primeros ingresos en España: "Le compré la casa a mis padres con el primer sueldo acá del Barça", haciendo realidad el sueño de darles una mejor calidad de vida fuera de aquella pequeña vivienda de su niñez.

Y es que el charrúa siempre ha sostenido que la riqueza material no compra la tranquilidad del espíritu.

Recientemente, el central debió detener su actividad debido a problemas de ansiedad y depresión, una valiente decisión que visibilizó la salud mental en el deporte de alta competencia. "No todo es dinero, no todo es la fama, sino que también uno sufre", reflexiona.

Tras superar ese bache emocional gracias al apoyo incondicional de su familia, el uruguayo emprende esta aventura en Inglaterra.

El Liverpool confía en su carácter indomable para liderar la zaga junto a Virgil van Dijk. Araújo asume el desafío inglés listo para demostrar que la resiliencia es el verdadero motor de su destino.