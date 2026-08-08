Unai Emery, 54 años: "He heredado la responsabilidad al trabajo que tenía mi padre"

Detrás de la pizarra táctica, los múltiples títulos europeos y la intensa pasión que transmite desde la banda, existe una base humana fundamental que sostiene a uno de los entrenadores más laureados y respetados del fútbol contemporáneo.

Unai Emery abrió su corazón en una emotiva entrevista concedida a la plataforma DAZN, dejando de lado por un momento el análisis deportivo para profundizar en el pilar más importante de su trayectoria y desarrollo personal: su familia.

El estratega de Hondarribia, mundialmente conocido por su meticulosidad y su capacidad para exprimir al máximo el talento de sus plantillas, ha confesado que su éxito no es fruto de la casualidad. Por el contrario, es el resultado directo de la educación y los férreos valores inculcados en su hogar. Durante la charla, Emery desgranó cómo las figuras de sus progenitores han moldeado su ética profesional.

Al ser consultado sobre el origen de su inagotable capacidad de trabajo y su obsesión por el detalle -cualidades que le han hecho triunfar en clubes como Sevilla, Villarreal o Aston Villa- el técnico no dudó en señalar a su padre, Juan Emery, quien también conoció el rigor del fútbol profesional: "Yo puedo hablar de lo mío. He heredado la responsabilidad al trabajo que tenía mi padre".

Para Unai, esa dedicación nunca se limitó simplemente a cumplir, sino a buscar la excelencia a través del orden y el compromiso. El entrenador destacó cómo su padre lograba mantener un equilibrio ejemplar: "Mi padre era muy responsable, y en el trabajo le daba importancia a los detalles de cumplir con las responsabilidades que tenía él. Luego también a la familia".

Sin embargo, la responsabilidad paterna necesitaba un complemento vital para forjar la personalidad competitiva de un líder de élite. Esa pieza clave, el motor emocional de su carrera, provino de su madre, de quien adoptó una fuerza interior arrolladora: "Luego, de mi madre, el carácter. Mucha personalidad. Muy proactiva, trabajadora, valiente".

Para Emery, su identidad definitiva es el resultado de fusionar ambas vertientes familiares, unidas y potenciadas por un fortísimo sentido de pertenencia a su tierra natal. Así lo resumió ante las cámaras: "Quizá esa mezcla. Esa mezcla de arraigo que podamos tener en un momento dado los vascos".

Esta reveladora charla en DAZN nos muestra el rostro más íntimo y humano de Unai Emery. Queda patente que sus grandes noches europeas y sus victorias en los banquillos más exigentes del mundo tienen su origen mucho antes de que empezara a rodar el balón: nacieron en casa, a medio camino entre el perfeccionismo de un padre meticuloso y la inquebrantable valentía de una madre.