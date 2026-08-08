Infantino, contra las cuerdas: niega haber indemnizado con fondos de la UEFA a su supuesta amante que él colocó y ascendió

La etapa de Gianni Infantino al frente de la UEFA sigue dando de qué hablar. Según el diario británico The Telegraph, presuntamente el organismo europeo pagó a una supuesta amante del actual presidente de la FIFA, cuando este era el secretario general.

La información del rotativo inglés, desmentida por el dirigente suizo, sostiene que supuestamente favoreció la incorporación de esta mujer a la estructura de la UEFA durante los años en los que ejercía como secretario general, cargo que ocupó entre 2009 y 2016 y que le convirtió en la mano derecha del entonces presidente, Michel Platini.

Posteriormente, la empleada habría progresado dentro del organismo hasta alcanzar un puesto de mayor responsabilidad: de tener un cargo administrativo a un puesto directivo más alto.

Tras su salida de la UEFA, la mujer presuntamente recibió una cantidad de seis cifras en concepto de "indemnización". A pesar de que el propio organismo ha confirmado que existió un pago, Infantino ha negado categóricamente las acusaciones de desviar fondos para compensar económicamente a una exempleada.

Asimismo, ha calificado de difamatoria cualquier insinuación de conducta inapropiada o de incumplimiento de los estatutos o reglamentos.

La UEFA sostiene que la cantidad abonada correspondió a una "indemnización por cese", a la que se sumó el pago de las tasas de un máster en Administración de Empresas cursado en una escuela de negocios local.

Según la versión oficial del organismo, ambas partidas se ajustaban a la normativa interna vigente en el momento en que se produjo la salida de la empleada.

"El pago se ajustó a la normativa vigente en aquel momento para el personal que abandonaba la organización", explica un portavoz de la UEFA. Según añade, desde entonces el organismo ha endurecido sus normas para adaptarlas a "las de una organización moderna y de alto perfil".

De administrativa a un cargo directivo

El caso adquiere especial relevancia por la trayectoria de la mujer dentro de la UEFA. De acuerdo con la información publicada por The Telegraph, su llegada al organismo se produjo durante la etapa de Infantino como secretario general.

Inicialmente ocupó un puesto administrativo, pero posteriormente fue ascendida a una posición de mayor rango dentro de la estructura de la organización.

Es precisamente esa evolución profesional, unida a la supuesta relación personal que habría mantenido con Infantino, la que sitúa ahora el episodio bajo escrutinio.

Gianni infantino, presidente de la FIFA. Europa Press

La UEFA, en cualquier caso, no ha cuestionado la existencia de la indemnización. Su explicación se centra en la naturaleza del pago y en la normativa que estaba vigente cuando se produjo.

Según el diario británico, la indemnización supuestamente alcanzó al menos las seis cifras y habría estado relacionada con recursos de la UEFA que, presuntamente, estaban destinados al desarrollo del fútbol base.

Un nuevo escándalo de Infantino

El episodio supone un nuevo frente para Gianni Infantino, cuya gestión al frente de la FIFA está generando cada vez más controversias. El dirigente suizo, que llegó a la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial en 2016, afronta ahora un nuevo escrutinio sobre su etapa anterior en la UEFA.

El suizo ya fue durante siete años uno de los hombres con mayor poder dentro del fútbol europeo. Su salto a la FIFA se produjo precisamente en 2016, cuando fue elegido presidente tras la crisis que se llevó por delante a Blatter y Platini.

Ahora su figura está más cuestionada que nunca. Infantino ha afrontado críticas por su amistad con Donald Trump, quien influyó para que la FIFA levantara la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun para jugar el siguiente partido del Mundial.

Tras cruzar una nueva línea roja al intentar privatizar la Copa del Mundo, ahora se ha sumado la incertidumbre sobre el papel de España en el Mundial de 2030 después de los incidentes ocurridos en Ceuta y la posibilidad, por el momento no confirmada, de que Marruecos albergue la final si el país africano le muestra su apoyo.