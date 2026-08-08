Muere Jorge Messi, el padre y el representante de Leo Messi, a los 68 años

Jorge Messi, padre de Leo, y el futbolista en una imagen de archivo EFE

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió este viernes a los 68 años en un hospital de Rosario. El empresario se encontraba ingresado y atravesaba una enfermedad de larga duración.

El fallecimiento se produjo a las 22.00 horas locales del viernes, según anunciaron medios argentinos. La familia de Messi, hasta el momento, no ha difundido un comunicado público.

Jorge Horacio Messi formó con Celia Cuccittini una familia de cuatro hijos -Rodrigo, Matías, María Sol y Lionel- y fue una figura decisiva en la trayectoria del capitán argentino.

Acompañó a su hijo desde sus inicios en Rosario y asumió un papel central durante su llegada al Barcelona, cuando la familia se trasladó a España para facilitar el tratamiento médico y el desarrollo deportivo del entonces joven futbolista.

Celia y los otros tres hijos regresaron después a Rosario, mientras Jorge permaneció con Lionel durante su adaptación, su tratamiento y sus primeros años en La Masía.

Jorge Messi sujetando el Balón de Oro del Mundial 2022 que ganó su hijo Leo. Europa Press

Desde entonces asumió un rol creciente en los asuntos extradeportivos: interlocución con clubes, contratos, imagen pública e inversiones. Su trabajo se extendió a las etapas de Lionel en el Barcelona, el PSG y el Inter Miami.

Pese a manejar asuntos relevantes, mantuvo un perfil discreto. Dio pocas entrevistas y evitó convertirse en una presencia pública habitual. Su presencia fue constante en los principales momentos de la carrera del futbolista: desde sus primeros años hasta la conquista del Mundial de Qatar en 2022.

La muerte llega después de varios meses marcados por la preocupación sobre su salud. En junio, una información falsa sobre su supuesto fallecimiento se difundió en Argentina y obligó al entorno familiar a aclarar la situación.

Entonces, el comunicado señaló que Jorge Messi estaba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

Leo Messi, junto a sus padres E.E

La familia también reclamó cautela ante las informaciones no confirmadas. "Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad", expresó entonces el entorno del jugador, que subrayó el carácter privado de la situación médica.

En los últimos meses, Jorge Messi había requerido atención médica en Rosario. Algunos medios locales informaron de complicaciones relacionadas con su estado de salud, aunque la familia no divulgó públicamente un diagnóstico concreto.

Leo Messi se encontraba esta semana con el Inter Miami, en plena actividad competitiva. Por el momento, no han trascendido cambios oficiales en su agenda ni un mensaje personal del futbolista sobre la muerte de su padre.

En el Mundial, Leo rompió a llorar después de su primer gol en el torneo y fue consultado preguntado por su reacción: "Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío", dijo dejando entrever la situación familiar.

La noticia ha generado una fuerte conmoción en Argentina y en el mundo del fútbol. Leo Messi pierde a una de las personas más influyentes de su vida, tanto en el ámbito familiar como en el profesional.