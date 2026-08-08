Un atentado suicida contra Messi y un hombre que seguía a la princesa Leonor: los avisos de seguridad que dejó el Mundial

Lionel Messi fue el principal objetivo de las amenazas de seguridad registradas durante el Mundial de 2026.

Documentos internos del Centro de Cooperación Policial Internacional (IPCC), coordinado por el FBI, revelan avisos de bomba, mensajes sobre atentados suicidas y planes de ataque contra el capitán argentino.

También hubo episodios de acoso contra Cristiano Ronaldo, amenazas a árbitros y alertas sobre la selección española, tal y como ha desvelado El Periódico.

La amenaza más grave contra Messi surgió antes del partido entre Argentina y Jordania, disputado en Dallas. Un hombre llamó al aeropuerto de la ciudad y aseguró que él y otros dos individuos se dirigían al estadio con explosivos caseros y un fusil AR-15.

Según el informe policial, los supuestos atacantes querían agredir a agentes y jugadores de ambos equipos.

El comunicante mencionó expresamente a Messi como objetivo. No consta que los sospechosos lograran acceder al recinto ni que las autoridades encontraran armas o explosivos. El aviso activó el protocolo de seguridad en torno a la selección argentina.

Días después, el dispositivo policial volvió a actuar durante el Argentina-Egipto de Atlanta. Un usuario de la red social X publicó una amenaza directa contra el jugador. "Voy a entrar en el estadio de Atlanta y volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo", escribió.

"Voy a entrar en el estadio de Atlanta y volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo"

La publicación fue analizada por los equipos de seguridad del IPCC. El mensaje describía un supuesto ataque suicida dentro del estadio. La investigación no permitió establecer públicamente que el autor tuviera capacidad real para ejecutar el plan.

El mismo partido acumuló otra alerta. Una llamada anónima avisó de la presencia de tres bombas en papeleras situadas en las gradas. La policía movilizó especialistas en explosivos y unidades caninas para registrar el estadio.

La inspección no localizó ningún artefacto. La amenaza resultó ser falsa. Aun así, el episodio confirmó la tensión que rodeó los encuentros de Argentina y el nivel de respuesta desplegado por las autoridades estadounidenses.

Acoso a Cristiano Ronaldo

Los informes revelados sitúan a Messi como el futbolista que más amenazas violentas recibió durante la competición. El foco sobre el astro argentino contrastó con el caso de Cristiano Ronaldo, que concentró más incidentes de acoso y aproximaciones no autorizadas.

En Houston, un hombre preguntó por el lugar de alojamiento del delantero portugués antes de que Portugal se instalara en la ciudad. La policía lo identificó y lo detuvo posteriormente en el hotel de concentración.

En Toronto, otro individuo intentó entrar en un ascensor junto a Ronaldo. Dijo que buscaba una fotografía con él.

También se registraron un intento de acercamiento en Miami y una invasión de campo durante el Portugal-Croacia. El aficionado llevaba una camiseta de Ronaldo. Ninguno de los episodios derivó en daños para el futbolista.

El caso de la princesa Leonor

España tampoco quedó al margen. Antes de un partido ante Portugal en Dallas, un usuario de X anunció que pretendía acceder al estadio con un explosivo adherido al cuerpo. El aviso fue investigado por el centro policial.

Un día después, el hotel de concentración de la selección española en Los Ángeles recibió una amenaza de bomba antes de la llegada del equipo. Agentes del FBI y perros especializados inspeccionaron el edificio. La expedición pudo entrar tras la revisión.

Los documentos incluyen además un caso relacionado con la princesa Leonor. Un hombre de 55 años fue detectado mientras preguntaba repetidamente por su ubicación durante su presencia junto a la delegación española. El IPCC abrió diligencias para evaluar el riesgo y el individuo fue detenido.

El rey Felipe VI de España, la reina Letizia y sus hijas Leonor, princesa de Asturias, y la infanta Sofía celebran con el trofeo de la Copa Mundial junto a los jugadores españoles mientras celebran la victoria en la Copa Mundial. Hannah Mckay Reuters

La presión también afectó a Francia. Lucas Digne recibió mensajes amenazantes después de cometer un penalti sobre Lamine Yamal.

El árbitro François Letexier fue objeto de una oleada de acoso tras dirigir el Argentina-Egipto. Los partes policiales recogen más de 6.000 mensajes amenazantes recibidos por WhatsApp.

La situación llevó a reforzar la protección de Letexier, de su asistente Willy Delajod y de sus familiares. Las direcciones de los colegiados circularon por internet después del encuentro.

El IPCC también detectó propaganda de Daesh que animaba a autores solitarios a atacar estadios y zonas de aficionados. Esas comunicaciones no prueban un plan operativo concreto contra un partido. Sí explican la vigilancia extrema que acompañó al torneo.

Las amenazas reveladas no se tradujeron en atentados consumados. Pero los informes muestran un Mundial bajo alerta constante, con Messi en el centro de los riesgos más graves.