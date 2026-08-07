Luis de la Fuente, 65 años: "Mi padre estaba 11 meses fuera de casa, a veces incluso 17 seguidos. Esto te hace marcar un carácter"

Luis de la Fuente dejó a un lado el fútbol para recordar uno de los episodios más personales de su infancia. El seleccionador nacional repasó cómo le marcaron las largas ausencias de su padre durante sus primeros años de vida, antes de ser seleccionador de España.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a El Resurgir de Madrid, donde el técnico recordó cómo era crecer en una familia numerosa mientras su padre trabajaba como marino mercante durante casi cuatro décadas.

De la Fuente explicó que eran cinco hermanos y que su padre pasaba la mayor parte del año navegando. Aquella situación convirtió las despedidas y las esperas en una constante dentro de su hogar desde que era muy pequeño.

"Mi padre era marino mercante y navegó durante casi 40 años. Estaba 11 meses al año fuera de casa, a veces incluso 17 consecutivos. Al final, esto te hace marcar un carácter", aseguró el seleccionador.

El entrenador reconoció que esa fue la parte más complicada de su infancia. Admitió que apenas tuvieron la oportunidad de disfrutar de su padre debido a las largas travesías que exigía su profesión.

Luis de la Fuente con prendas de elPulpo. Cedida a EL ESPAÑOL.

Pese a esa ausencia, explicó que la familia siempre permaneció muy unida. Consideró que el esfuerzo realizado por sus padres permitió crear un ambiente familiar sólido que terminó siendo determinante en su educación.

El técnico recordó que su madre asumió prácticamente todo el peso del hogar. Gracias a ella y al apoyo de su abuela y de su tía, crecieron en un entorno donde las mujeres desempeñaban un papel protagonista.

"Viví en una sociedad muy matriarcal. Mi madre era la que mandaba y organizaba todo. Ahora, con la perspectiva del tiempo, valoro muchísimo aquellos tiempos y el sacrificio inmenso que hacían por nosotros", afirmó.

El riojano explicó que aquel ambiente le ayudó a desarrollar valores como el esfuerzo, la constancia y la responsabilidad. También aseguró que esas experiencias moldearon su personalidad mucho antes de iniciar su carrera en el fútbol profesional.

Luis de la Fuente, en el partido ante Portugal. REUTERS

De la Fuente recordó que pasó gran parte de su infancia jugando en las calles de Haro junto a sus hermanos. Aquellos años estuvieron marcados por la sencillez, el compañerismo y una fuerte unión familiar.

Con el paso del tiempo, el seleccionador aseguró que comprendió mejor el sacrificio que realizaron sus padres. Especialmente el de su padre, que renunció a pasar largas temporadas con su familia para garantizar su bienestar.

El entrenador reconoció que todas aquellas vivencias terminaron influyendo en su forma de entender la vida y también en su manera de dirigir un vestuario. Consideró que la fortaleza del grupo siempre estuvo por encima de cualquier éxito individual.