Mbappé, 27 años: "Me hice famoso muy joven. No tenía la madurez ni la empatía para ponerme en el lugar de otros"

Convertirse en una estrella mundial siendo apenas un adolescente cambió por completo la vida de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid echó la vista atrás y reconoció que el éxito le llegó antes de estar preparado.

El internacional francés concedió una entrevista en la que reflexionó sobre las consecuencias que tuvo alcanzar la fama a una edad tan temprana. Una situación que, según admitió, condicionó su forma de relacionarse con quienes lo rodeaban.

Mbappé debutó como profesional con el Mónaco cuando todavía era menor de edad. Poco después se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol europeo y comenzó una carrera que lo convirtió en una figura mundial.

Aquel crecimiento tan acelerado hizo que millones de personas conocieran su nombre en muy poco tiempo. Sin embargo, el delantero confesó que esa popularidad también tuvo un impacto en su desarrollo personal.

"Me hice famoso muy joven. Por eso no tenía la madurez, la apertura mental ni la empatía necesarias para ponerme, a veces, en el lugar de los demás", aseguró el futbolista francés.

Kylian Mbappé Reuters

El atacante explicó que durante aquellos primeros años no comprendía del todo por qué tantas personas deseaban acercarse a él, pedirle una fotografía o compartir apenas unos segundos de conversación.

Con el paso del tiempo, reconoció que su forma de ver esa situación había cambiado. Aseguró que entendía mejor la ilusión que puede generar para un aficionado encontrarse con uno de sus ídolos.

Por ese motivo, afirmó que intentaba mostrarse más cercano siempre que las circunstancias lo permitían. Consideró que un pequeño gesto podía convertirse en un recuerdo inolvidable para muchas personas.

No obstante, también admitió que la fama tenía límites. Explicó que existían momentos en los que necesitaba proteger su intimidad y disfrutar de espacios alejados de los focos y la atención pública.

Gol de Mbappé Reuters

Mbappé señaló que, en ocasiones, algunos seguidores sobrepasaban esa línea. Aun así, aseguró que había aprendido a reaccionar con mayor comprensión que cuando era un adolescente.

El delantero explicó que esa evolución personal había ido acompañando a su crecimiento como futbolista. Los años de experiencia le permitieron comprender mejor la responsabilidad que conlleva ser un referente para millones de personas.

También confesó que, en ocasiones, sentía que había dejado de pertenecerse por completo. La enorme repercusión de cualquier movimiento hacía que le resultara complicado disfrutar de una vida totalmente normal.

Pese a esas dificultades, dejó claro que prefería quedarse con el lado positivo de la fama. Consideró que había cumplido el sueño que perseguía desde niño y que el cariño recibido durante todos estos años compensaba los sacrificios realizados.