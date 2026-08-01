Pedro Porro, 26 años: "Tuve que dejar la ESO. Son cosas que cuando quieres cumplir tu sueño tienes que sacrificar"

La carrera de Pedro Porro le convirtió en uno de los laterales españoles con mayor proyección del fútbol europeo. Sin embargo, antes de alcanzar la élite y ganar el Mundial , el extremeño tuvo que tomar una decisión que marcaría su adolescencia.

El internacional español reconoció que abandonó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) cuando su carrera deportiva comenzó a exigirle una dedicación absoluta. Un sacrificio que, según explicó, fue necesario para perseguir su gran objetivo.

"Tuve que dejar la ESO. Son cosas que cuando quieres cumplir tu sueño tienes que sacrificar", confesó el futbolista al recordar aquellos años en los que debía elegir entre continuar con su formación académica o apostar por el fútbol.

Pedro Porro nació y creció en Don Benito, Badajoz, donde descubrió su pasión por el balón desde muy pequeño. En las categorías inferiores destacó rápidamente por su velocidad, su capacidad ofensiva y su personalidad.

Su talento no pasó desapercibido. Los entrenamientos, los desplazamientos y las competiciones comenzaron a ocupar cada vez más tiempo, dificultando la posibilidad de compaginar el deporte con los estudios.

Fue entonces cuando tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Renunció a terminar la ESO para centrarse por completo en una carrera que todavía estaba llena de incertidumbre.

A pesar de asumir ese riesgo, el lateral nunca perdió la confianza. Estaba convencido de que debía aprovechar la oportunidad mientras la tenía, aunque eso implicara renunciar a una parte importante de su formación.

Gol de Pedro Porro. Reuters

Su crecimiento fue constante desde los primeros pasos como profesional. Después de llamar la atención por sus actuaciones en España, comenzó una trayectoria que le permitió competir en diferentes países y seguir evolucionando.

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en el Sporting de Portugal, donde encontró la continuidad necesaria para explotar definitivamente sus cualidades y convertirse en uno de los mejores laterales del campeonato.

Su rendimiento despertó el interés del Tottenham Hotspur, que terminó incorporándolo a la Premier League. Allí continuó creciendo hasta consolidarse como una pieza importante del conjunto londinense.

Al mismo tiempo, la selección española también llamó a su puerta. Su regularidad y evolución le permitieron hacerse un hueco entre los mejores futbolistas del país y competir al máximo nivel internacional.

Pedro Porro celebrando con la Selección. Reuters

Pese a todo lo conseguido, Pedro Porro nunca ha olvidado el camino recorrido. El defensa recuerda que detrás de cada éxito hubo horas de entrenamiento, esfuerzo y decisiones complicadas que tomó cuando apenas era un adolescente.

Su historia demuestra que el fútbol profesional exige mucho más que talento. La disciplina, la constancia y la capacidad para asumir sacrificios resultan fundamentales para quienes aspiran a llegar a la élite.

A sus 26 años, Pedro Porro puede mirar atrás con orgullo. Aquella decisión de dejar los estudios respondió a una apuesta por un sueño que terminó haciéndose realidad, aunque él mismo reconoce que no fue un camino sencillo y que implicó renunciar a etapas importantes de su juventud.