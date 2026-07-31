Gonzalo García, 22 años: "Viví durante mi infancia en Buenos Aires por el trabajo de mi padre y allí empecé a jugar al fútbol"

Tras completar su irrupción en el primer equipo del Real Madrid y afianzarse como una de las piezas jóvenes con mayor proyección del panorama nacional, Gonzalo García afronta una nueva etapa profesional tras cerrarse su fichaje por el Fulham de la Premier League.

El delantero madrileño, de 22 años, da el salto al fútbol inglés avalado por su capacidad goleadora y una madurez impropia de su edad, forjada a través de un periplo vital y académico poco habitual en el deporte de élite.

Aunque su trayectoria reciente ha estado ligada al conjunto blanco, las raíces futbolísticas de Gonzalo se remontan a su etapa infantil en Sudamérica. Debido a compromisos laborales de su padre, el atacante residió durante dos años en tierras argentinas cuando era un niño.

En declaraciones concedidas al canal DSports, el propio jugador rememoró aquellos primeros contactos con el balón: "Era bastante pequeño, pero por el trabajo de mi padre vivimos un tiempo en Argentina y ahí empecé a jugar. Mi primer club fue Santa Bárbara, en Tigre [en la provincia de Buenos Aires]".

Aquella vivencia formativa en el fútbol base bonaerense supuso el inicio de un camino que más tarde culminaría en la cantera madridista.

Pese a las exigencias de la alta competición y el interés internacional que ha derivado en su traspaso a Inglaterra, el futbolista ha mantenido de forma paralela sus compromisos universitarios.

En una entrevista concedida al programa El Larguero de la Cadena SER, detalló cómo compagina la exigencia deportiva con su formación académica: "Estoy haciendo ADE con un minor en Business Analytics" en la "Universidad de Villanueva, una universidad pequeñita así en Mirasierra aquí en Madrid".

Gonzalo García celebra un gol en pretemporada con el Real Madrid. Europa Press

Para el ariete, la constancia en el aula resulta primordial: "Estoy estudiando una carrera y eso también conlleva dedicarle tiempo a estudiar, ir a la universidad para mantener el contacto con los profesores y también con los compañeros".

En ese mismo espacio radiofónico de la Cadena SER, Gonzalo explicó cómo gestiona el impacto mediático y el incremento de su notoriedad pública.

Respecto a la fama, admitió que "lo que más cambia es a nivel mediático, el ir por las calles y que la gente te reconozca, que sepa quién eres", si bien aclaró que mantiene la misma perspectiva personal: "Con mi familia, con mis amigos, eso nada cambia porque al final yo soy el mismo, soy el mismo chaval que lo era en marzo antes de jugar el Mundial de Clubes".

En cuanto a su rutina diaria fuera de los terrenos de juego, definió sus hábitos con sencillez: "Intento pasar tiempo con mis amigos, con mi familia (...) o ver series o escuchar música o lo que hace todo el mundo (...) una vida totalmente normal".

Finalmente, su mentalidad de trabajo se fundamenta en el esfuerzo cotidiano. Sobre su enfoque profesional, el delantero subrayó en la Cadena SER: "Ahora mismo en la cabeza simplemente tengo esta temporada con el Real Madrid y aprovechar la oportunidad y trabajar duro para cualquier minuto que se me dé, pues saber aprovecharlo".

Una filosofía centrada en el día a día con la que ahora emprende su reto en el Fulham.