Marc Pubill, 23 años: "Tengo un preparador físico desde los 10 o 12 años y empecé hace tiempo con los baños fríos"

Marc Pubill (Terrassa, 23 años) es campeón del mundo con España. El central del Atlético de Madrid, que hace apenas un año jugaba en Segunda División, formó parte de la selección que se proclamó campeona en el Mundial de 2026.

Durante el torneo, en una entrevista concedida a ABC, repasó las claves de su rápida evolución física y deportiva.

"Tengo un preparador físico desde los 10 o 12 años", aseguró el defensa catalán. La afirmación resume una trayectoria marcada por el trabajo físico temprano y una disciplina forjada en casa.

Una familia de deportistas

Pubill creció en un hogar donde el deporte era la norma. Sus padres fueron waterpolistas profesionales. Su padre llegó a competir junto a jugadores de la talla de Manel Estiarte. Esa exigencia se trasladó al día a día del joven futbolista, que desde niño combinó entrenamientos con trabajo específico de preparación física.

El propio jugador reconoce que ese acompañamiento paterno fue decisivo. Su padre le empujó desde pequeño y confió en su progresión, incluso cuando el físico tardó en acompañarle. De hecho, su etapa en la cantera del Espanyol se truncó porque su cuerpo no se desarrolló al mismo ritmo que el de otros compañeros.

Ese frenazo no le detuvo. Con el tiempo llegó el estirón y, con él, una carrera que le ha llevado de la Segunda División al título mundial en apenas doce meses.

Marc Pubill con la copa del mundo @markus_pubill27

Rutinas para llegar a la élite

El defensa también explicó cómo cuida su cuerpo en la actualidad. El contacto con Marcos Llorente, compañero en el Atlético de Madrid, le animó a incorporar nuevas rutinas de recuperación, entre ellas los baños de agua fría y la exposición al frío por las mañanas.

Según relató, estas prácticas mejoran la respuesta muscular antes del esfuerzo.

Pubill también habló del trabajo mental. Reconoció haber trabajado con psicólogos desde joven y explicó que mantiene sesiones mensuales con el especialista del club rojiblanco, a modo de entrenamiento preventivo más que como respuesta a un problema.

De Segunda a campeón

El recorrido de Pubill impresiona por su rapidez. Militaba en el Almería en Segunda División hace poco más de un año. Diego Pablo Simeone lo convirtió en central tras años como lateral derecho, y el jugador terminó ganándose un puesto en el Atlético de Madrid y en la selección española.

Ese salto culminó con la conquista del Mundial. El propio futbolista atribuye buena parte de su progresión a la base física construida desde la infancia, cuando comenzó a trabajar con un preparador personal antes incluso de convertirse en adolescente.