Ferran Torres, 26 años: "Me fui de vacaciones con Ilia Topuria y volví siendo otro. Le hacían creer que era el mejor"

El delantero de la Selección española Ferrán Torres besando la Copa del Mundo el pasado domingo. Efe

El crecimiento de Ferran Torres no solo se ha reflejado sobre el césped. El delantero del FC Barcelona ha vivido una profunda transformación personal durante los últimos años y ha señalado a un nombre como uno de los grandes responsables, Ilia Topuria.

El internacional español confesó tiempo atrás en el pódcast The Wild Project, presentado por Jordi Wild, que conocer al campeón de UFC supuso un antes y un después en su forma de afrontar tanto el fútbol como la vida.

Todo ocurrió durante el verano de 2023. Ferran viajó a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones y aprovechó para asistir al combate que enfrentó a Ilia Topuria con Josh Emmett en Jacksonville, Florida.

Aquella experiencia le permitió conocer de cerca al luchador hispanogeorgiano y, sobre todo, observar cómo funcionaba el entorno que le acompañaba antes de subir al octógono.

Más que la preparación física o el entrenamiento, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención del futbolista del Barcelona. La confianza absoluta que transmitían todas las personas que rodeaban a Topuria.

Ferran Torres e Ilia Topuria, juntos en Ibiza. Instagram

"Su círculo de confianza le hacía creer que era el mejor. Incluso tiene una canción. Era un apoyo incondicional", explicó Ferran durante la entrevista.

Aquella forma de reforzar constantemente la autoestima del campeón impactó al valenciano. Tanto que, según reconoce, regresó de aquel viaje con una mentalidad completamente diferente.

"Fui a Estados Unidos siendo un Ferran y volví siendo otro", aseguró, recordando uno de los momentos que más ha marcado su carrera deportiva.

El delantero también desveló la conversación que mantuvo con Topuria antes del combate frente a Josh Emmett. Tras un primer saludo, ambos pudieron hablar con más calma cuando el luchador terminó su entrenamiento.

Ferran Torres. Europa Press Reportajes

Ferran le preguntó entonces cómo veía la pelea. La respuesta fue tan breve como contundente: "Del primer round no pasa".

Aunque el combate terminó resolviéndose por decisión unánime, la seguridad con la que Topuria pronunció aquellas palabras dejó completamente impresionado al futbolista.

"Yo pensé: 'Quiero ser como tú'", confesó. Desde entonces comenzó a repetir un mensaje que cambió su manera de afrontar los retos: "Quiero ser el mejor Ferran. Quiero ser indestructible".

Ese cambio de mentalidad también ha ido acompañado por un importante trabajo psicológico. Ferran explicó que lleva tiempo acudiendo a un psicólogo, quien le ha ayudado a comprender mejor su sensibilidad y convertirla en una fortaleza.

Entre las herramientas que ahora aplica destaca una enseñanza que aprendió precisamente de Ilia Topuria. Cuando aparece un pensamiento negativo, intenta sustituirlo inmediatamente por tres positivos.

Según explicó, esta técnica le permite impedir que las inseguridades condicionen su rendimiento y mantener una actitud mucho más fuerte ante las críticas y los momentos complicados.

El resultado, asegura, es un Ferran completamente distinto al de hace unos años. "Me encanta el Ferran de ahora. Me encanta el Ferran que estoy construyendo", concluyó, dejando claro que la mayor victoria de su carrera ha comenzado lejos de los terrenos de juego.