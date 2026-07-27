Rodri Hernández: "Con 10 años, si jugaba un partido y no lo hacía bien, no podía hablar con mis padres en todo el día"

Rodrigo Hernández se ha consolidado por méritos propios como una de las figuras más importantes en la historia del fútbol internacional. Tras alzar el prestigioso Balón de Oro en la gala de 2024 y ser coronado como el Mejor Jugador del reciente Mundial de 2026, el mediocentro del Manchester City vive el punto más álgido de su carrera profesional.

Sin embargo, detrás del exitoso capitán de la selección española existe un carácter forjado a base de extrema autoexigencia, siempre manteniendo un perfil mediático bajo y alejado por completo de las redes sociales que hoy dominan el deporte moderno.

El nivel de perfeccionismo que actualmente exhibe sobre los terrenos de juego no es una cualidad adquirida de adulto, sino un rasgo inherente a su personalidad desde niño. Recientemente, han cobrado mucha relevancia unas reflexiones que ilustran perfectamente cómo vivía la presión durante su etapa formativa.

En un artículo autobiográfico y escrito en primera persona para la reconocida plataforma The Players Tribune, Rodri confesó la tremenda dureza con la que se juzgaba: "Con 10 años, si jugaba un partido y no lo hacía bien, no podía hablar con mis padres en todo el día".

Esta reacción tan hermética frente al fracaso desconcertaba profundamente a sus progenitores, Antonio y Elena, quienes siempre intentaron enseñarle que el deporte debía ser, ante todo, una forma de diversión sana.

Rodri besa el trofeo de la Copa del Mundo. Reuters

Pero para el joven mediocampista madrileño, el fútbol nunca fue un simple pasatiempo dominical; su vida entera giraba alrededor del balón. Esa obsesión incesante también la hizo pública durante una reveladora entrevista concedida al diario El País, en la que admitió con franqueza: "En mi casa estaban hartos de que yo viera tanto fútbol".

Su enorme capacidad analítica para comprender el juego, esa inteligencia táctica diferencial, se originó precisamente frente al televisor de su hogar.

A pesar de aquella inmersión absoluta, su entorno familiar resultó ser el ancla fundamental para que nunca perdiera la humildad. Tras pasar por el Rayo Majadahonda y la cantera del Atlético de Madrid, fichó por el Villarreal a los 17 años bajo una condición innegociable impuesta por sus padres: continuar estudiando.

Fue así como se matriculó en Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Jaume I de Castellón. En aquella época compaginaba la exigencia del fútbol de alto rendimiento con los exámenes universitarios. Iba a entrenar en bicicleta, en tranvía y, finalmente, en un Opel Corsa de segunda mano.

Aquel niño de diez años que enmudecía frustrado por un mal pase es hoy el indiscutible faro del fútbol mundial. Su estricta autoexigencia infantil, pulida minuciosamente por el inquebrantable apoyo familiar, construyó paso a paso al jugador impecable e inteligente que hoy todos admiran.