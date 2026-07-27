El refugio de Xavi Hernández (46) en un pueblo español de 200 habitantes: olivos, viñedos y una ermita de 1610

Hay destinos que rara vez ocupan titulares o figuran entre los lugares imprescindibles para visitar, pero esconden un encanto discreto capaz de seducir incluso a una leyenda del fútbol como es Xavi Hernández.

Ese es el caso de La Pobla de Cérvoles, un pequeño municipio de apenas 208 habitantes situado en la comarca de Les Garrigues, en la provincia de Lleida.

Lejos del foco mediático, esta localidad catalana se ha convertido en el refugio habitual de Xavi Hernández y su familia. Rodeado de olivares y viñedos, el exentrenador y exfutbolista ha encontrado en este rincón un escenario donde el ritmo pausado del paisaje sustituye al bullicio de los grandes estadios.

Un lugar en el que, después de una vida marcada por la máxima exigencia competitiva, parece haber hallado el bien más preciado: la tranquilidad.

La Pobla de Cérvoles se levanta en la parte meridional de Les Garrigues, en el límite con la provincia de Tarragona, a 663 metros de altitud. Con una extensión de casi 62 kilómetros cuadrados y una densidad de apenas 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado, el municipio vive principalmente de una agricultura de secano basada en el olivo, la viña, el almendro y el cereal.

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Entre sus joyas patrimoniales destaca la ermita de Sant Miquel, construida en 1610. El templo albergó durante siglos la imagen de la Mare de Déu de la Jonquera, patrona del municipio, hasta su traslado a la iglesia parroquial.

Desde entonces, la capilla pasó a rendir culto a san Miguel Arcángel, presidida por una reproducción del retablo gótico de Bernat Martorell, cuyo original se conserva actualmente en la Catedral de Tarragona.

Edificaciones históricas

La iglesia parroquial, por su parte, fue edificada en 1728 sobre los restos de una construcción románica y conserva en su interior un órgano barroco construido hacia 1752 por Anton Cases, totalmente restaurado.

A tres kilómetros del casco urbano, en dirección al Vilosell, se encuentra el Arborètum de les Garrigues Dr. Barberà, el parque botánico de unas diez hectáreas que nació de la pasión de un particular, el doctor Francesc Barberà, con el apoyo del doctor Boixader.

Barberà, convencido de que Les Garrigues se irían despoblando y los cultivos se abandonarían, impulsó este jardín de árboles y arbustos de colección y repoblación como legado para el territorio.

En 1995, un mes antes de su fallecimiento, se creó la Fundación que gestiona el espacio, integrada por el Ayuntamiento de la Pobla, la Universidad de Lleida y el Consell Comarcal.

Alejado ya de la presión de los estadios, Xavi ha redescubierto el placer de los planes familiares en rincones poco conocidos de Cataluña. En diciembre de 2024, el exentrenador del Barça visitó la bodega Mas Blanch i Jové, situada en La Pobla de Cérvoles, acompañado de su esposa, la influencer Núria Cunillera, y sus hijos Àsia y Dan.

La jornada incluyó un paseo entre viñedos, la ruta artística "La Vinya dels Artistes" -un recorrido con vistas panorámicas jalonado de obras de arte de artistas locales- y la elaboración de un árbol de Navidad con ramas naturales por parte de los más pequeños.

La visita del exfutbolista ha puesto el foco mediático sobre un municipio que, como tantos pueblos del interior de Cataluña, ve cómo su población se duplica durante los meses de verano gracias al turismo y las segundas residencias.

Un lugar único

La Pobla de Cérvoles ofrece, además del arborètum y la ermita, el Ecomuseo del Aceite, instalado en el antiguo Molino de la Sociedad (1870), donde se explica la historia del olivo y el proceso de obtención del aceite, así como rutas de senderismo por la sierra de la Llena, que alcanza altitudes de entre 900 y 1.025 metros.

La recomendación de Xavi y Núria llega en un momento en que el turismo rural en el interior de Lleida busca nuevos impulsos. Pocas veces un crack del fútbol mundial elige precisamente un municipio de 200 vecinos, con una ermita de 1610 y un jardín botánico nacido del sueño de un médico rural, como escenario de sus escapadas familiares.

Pero quizás eso es, precisamente, lo que hace la elección de Xavi tan significativa: que el mejor centrocampista de la historia del Barça encuentre su descanso no en una capital cosmopolita, sino entre los viñedos silenciosos de Les Garrigues.