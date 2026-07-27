La ingeniería financiera de la Premier: amortizaciones y plusvalías tras los traspasos de más de 100M en Inglaterra

El mercado de fichajes del fútbol mundial ha alcanzado un umbral en el que la lógica deportiva parece haber quedado relegada a un segundo plano. En la Premier League, desembolsar cifras de tres dígitos ya no es una prerrogativa exclusiva para incorporar a los mejores futbolistas del planeta, sino una sofisticada herramienta de gestión contable.

Cuando el Liverpool invierte 145 millones de euros en Alexander Isak o el Chelsea desembolsa 138 millones por Morgan Rogers, la opinión pública tiende a interpretar estos movimientos como una exhibición brutal de músculo económico.

Sin embargo, tras la fachada del poderío financiero se oculta un fenómeno mucho más complejo. Todo responde a la necesidad imperiosa de cuadrar los balances financieros para cumplir con la estricta regulación de la propia competición.

Morgan Rogers, durante su presentación con el Chelsea. CHELSEA

La proliferación de operaciones que superan la barrera psicológica de los 100 millones de euros entre clubes de la misma liga no responde a un repentino salto de nivel futbolístico en la clase media-alta británica.

Movimientos como el traspaso de Elliot Anderson al Manchester City por 135 millones de euros, o la doble ofensiva del Tottenham para hacerse con Sandro Tonali (108 millones) y Mateus Fernandes (100 millones), constatan una distorsión estructural.

Jugadores consolidados, pero alejados del perfil de superestrellas globales o aspirantes al Balón de Oro, son cotizados a precios de época.

La explicación a semejante inflación interna no se encuentra únicamente sobre el césped, sino en las calculadoras de los directores financieros y en el reglamento de Ganancia y Sostenibilidad (Profitability and Sustainability Rules o PSR) de la liga inglesa.

El mecanismo del balance

El marco regulatorio de la Premier League impone un límite severo: ningún club puede registrar pérdidas superiores a 105 millones de libras en un periodo móvil de tres temporadas.

Superar ese margen conlleva sanciones deportivas inmediatas en forma de deducción de puntos, como ya han comprobado diversas entidades en cursos recientes.

Para eludir esta amenaza sin reducir drásticamente la calidad de sus plantillas, la ingeniería financiera ha encontrado una vía de escape en el tratamiento asimétrico que la contabilidad otorga a las compras y a las ventas de futbolistas.

Cuando un club vende a un jugador, la cifra total del traspaso se registra de manera íntegra e inmediata en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal en curso como un ingreso por plusvalía.

Si el futbolista procede de la cantera o su valor contable en libros ya ha sido completamente amortizado, el importe de la venta computa como beneficio neto al 100%.

Por el contrario, cuando un club compra a un futbolista, el coste del fichaje no se imputa de golpe en la cuenta anual. La normativa contable permite diferir ese gasto dividiendo el precio del traspaso entre los años de duración del contrato del jugador, un proceso denominado amortización.

Esta asimetría crea un incentivo perverso pero matemáticamente impecable. Si el Manchester City adquiere a Elliot Anderson por 135 millones de euros firmándole un contrato por cinco temporadas, la carga contable para el club comprador durante el primer año es únicamente de 27 millones de euros.

Welcome to City, Elliot Anderson 🩵 pic.twitter.com/yVjimIeaw8 — Manchester City (@ManCity) July 23, 2026

Mientras tanto, el Nottingham Forest, club vendedor, anota en su balance actual un beneficio contable masivo que liquida de un plumazo cualquier riesgo de incumplimiento del PSR para ese ejercicio económico.

A través de este mecanismo, dos entidades pueden realizar operaciones a valores hiperinflados: el vendedor obtiene el oxígeno financiero urgente que necesita hoy, mientras que el comprador aplaza el impacto económico en cuotas digeribles a lo largo del tiempo.

No se trata de un lavado de dinero ni de capitales ilícitos, sino de la explotación legal de una rendija del sistema contable para transformar el gasto corriente en liquidez teórica de balance.

Monopolio televisivo

El engranaje contable no funcionaría sin la concurrencia de dos factores estructurales que sostienen esta espiral inflacionaria: la autonomía financiera que otorgan los derechos de televisión y el restrictivo marco reglamentario sobre la procedencia de las plantillas.

En primer lugar, los ingresos audiovisuales de la Premier League han democratizado la abundancia. Un club situado en la zona media o baja de la tabla recibe anualmente cifras por derechos de retransmisión que superan los ingresos totales de la gran mayoría de participantes en la Champions League.

Al no tener la urgencia económica primaria de vender para subsistir, entidades como el Aston Villa, el Newcastle o el West Ham pueden fijar precios de salida exorbitantes por sus figuras principales.

Cuando un gigante de la liga acude a negociar por piezas clave como Isak o Rogers, el vendedor demanda un sobreprecio disuasorio sabiendo que el comprador dispone de la capacidad líquida para afrontarlo y de los mecanismos de amortización para diluirlo.

Mateus Fernandes, nuevo jugador del Tottenham. TOTTENHAM

En segundo lugar, la norma del Homegrown Player -que exige que cada plantilla de 25 futbolistas cuente con al menos ocho jugadores formados durante tres años en el sistema del fútbol británico antes de cumplir los 21 años- genera un monopolio artificial.

La oferta de futbolistas locales de alto nivel es limitada, mientras que la demanda de los clubes candidatos al título es absoluta.

Esta escasez regulada dispara la valoración de jugadores como Morgan Rogers o Elliot Anderson, convirtiendo el pasaporte y la formación local en un activo financiero que incrementa su precio final hasta en un 80% en comparación con perfiles equivalentes del mercado internacional.

El resultado de esta confluencia entre exigencias contables, liquidez audiovisual y barreras reglamentarias es un ecosistema económico cerrado que se retroalimenta a sí mismo.

La Premier League ha generado una burbuja interna en la que el valor de traspaso de un futbolista responde cada vez menos a sus métricas de rendimiento deportivo y cada vez más a las necesidades de balance del club vendedor y a la flexibilidad contable del comprador.