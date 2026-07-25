Cubarsí: "Estudio 3 tardes por semana, si tienes ganas se puede hacer, pero cuesta. Es importante hacer algo"

Con apenas 19 años, Pau Cubarsí ya se ha consolidado como una de las grandes referencias del fútbol español. Campeón del mundo con la Selección y pieza clave del FC Barcelona, el central también ha demostrado que su futuro no pasa únicamente por el césped.

Lejos de centrarse exclusivamente en el fútbol, el internacional español ha apostado por seguir formándose. Su objetivo es prepararse para el futuro y adquirir conocimientos que le ayuden también a gestionar su carrera profesional.

En una entrevista concedida a TV3, Cubarsí explicó que siempre tuvo claro que quería estudiar algo relacionado con el mundo empresarial. "Alguna cosa de empresa, de saber administrar e invertir el dinero", aseguró al explicar hacia dónde quería orientar su formación.

El defensa considera que estudiar supone un complemento importante a su carrera deportiva, aunque reconoce que compaginar ambas facetas no resulta sencillo. Aun así, cree que el esfuerzo merece la pena.

"Si tienes ganas sí que se puede hacer, pero también cuesta. Yo creo que es importante hacer algo. No te digo que te metas a una carrera al 100%, pero algo también para ejercitar la cabeza. Siempre va bien, aparte del fútbol. Es una rutina que me ayuda a concentrarme", afirmó.

Pau Cubarsí, en el Mundial Europa Press

Antes de iniciar esta etapa, Cubarsí consiguió superar segundo de bachillerato y también aprobó la Prueba de Acceso a la Universidad, pese a coincidir con compromisos de Liga y Champions League.

Según informó Mundo Deportivo, el futbolista aprovechaba las concentraciones del FC Barcelona y de la Selección para avanzar materia. Los apuntes viajaban con él en cada desplazamiento, una imagen que refleja su compromiso con los estudios.

Finalmente, el central optó por cursar una formación relacionada con Administración y Dirección de Empresas, una alternativa que le permitía compatibilizar el aprendizaje con las exigencias del fútbol profesional.

En declaraciones a AS, el propio Cubarsí explicó cómo organiza su semana. "Bueno, el fútbol no deja mucho tiempo", reconoció antes de detallar su planificación.

Lamine y Cubarsí dialogan. REUTERS

"Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la Universidad, que requiere más tiempo. Así me da tiempo a recuperarme, pero también a estudiar", señaló el defensa azulgrana.

Y es que su madurez no solo se nota dentro del campo, se hace aún más evidente fuera de él.

La realidad es que tener los pies en la tierra ha provocado el éxito del español, que ya ha conseguido un Mundial con solo 19 años y no parece que tenga un techo.