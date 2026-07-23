El FC Barcelona anuncia el fichaje de Karim Adeyemi: segundo refuerzo para Flick que firma por 22 millones de euros

Adeyemi, en el partido de Champions contra el Atlético de Madrid. Europa Press

Karim Adeyemi ya es nuevo jugador del FC Barcelona. El club azulgrana ha hecho oficial la incorporación del extremo, procedente del Borussia Dortmund, para reforzar el ataque de Hansi Flick en la siguiente temporada.

La llegada del internacional alemán era una de las prioridades de la dirección deportiva. Flick había solicitado un futbolista capaz de aportar velocidad, profundidad y desequilibrio en los metros finales.

La operación se ha cerrado por 22 millones de euros fijos, además de otros siete millones en variables. El Borussia Dortmund también se guarda un porcentaje de una futura plusvalía por un posible traspaso.

Adeyemi llegó a Barcelona hace unos días para pasar el reconocimiento médico. Una vez superadas todas las pruebas y resueltos los últimos detalles burocráticos, el club anunció oficialmente su incorporación.

El extremo aterriza en el Camp Nou tras cuatro temporadas en el Borussia Dortmund. Allí disputó competiciones nacionales y la Champions, consolidándose como uno de los futbolistas más rápidos y con mayor proyección de la Bundesliga.

Karim Adeyemi celebra un gol con el Borussia Dortmund Europa Press

Antes de llegar a Alemania, el alemán explotó definitivamente en el Red Bull Salzburgo. Sus actuaciones en Austria despertaron el interés de varios grandes clubes europeos antes de poner rumbo al Dortmund.

Debutó con la selección alemana en 2021, pero no ha entrado en los planes de Nagelsmann para este Mundial. Y es que solo ha marcado 10 goles en todas las competiciones y ha repartido 6 asistencias. Aun así, los culés confían en su calidad y su versatilidad.

Adeyemi puede jugar en cualquiera de las dos bandas e incluso como delantero. Esa es una de las cualidades más valoradas por Hansi Flick para ampliar las variantes ofensivas del equipo.

Con su incorporación, el Barcelona suma un perfil diferente al resto de atacantes de la plantilla. Un jugador que destaca por su regate y su potencia para romper la línea defensiva de sus rivales.

Adeyemi celebra un gol con el Dortmund Reuters

La dirección deportiva considera que el fichaje responde a la necesidad de rejuvenecer el ataque. Algo que concuerda con la salida de Lewandowski y la incorporación de Gordon. Además, encaja en la idea de incorporar futbolistas con margen de crecimiento y experiencia en la élite europea.

El mercado azulgrana, sin embargo, todavía no está cerrado. El club continúa trabajando en nuevas operaciones para completar una plantilla que aspira a competir por todos los títulos esta temporada, siendo el gran objetivo la Champions.

Ahora será el turno de Karim Adeyemi sobre el césped. El extremo alemán afronta el mayor desafío de su carrera con el objetivo de consolidarse en el Barcelona y convertirse en una pieza importante del proyecto.