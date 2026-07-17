Lamine Yamal, 19 años: "Ambos sabemos que yo no quiero ser Messi. Me gustaría seguir mi propio camino"

El fútbol mundial busca incansablemente herederos para los grandes mitos, pero Lamine Yamal tiene muy claro que su nombre se escribirá con letras propias.

El joven extremo del FC Barcelona ha dejado una de las reflexiones más maduras de su corta pero fulgurante carrera al desmarcarse de las inevitables comparaciones que lo vinculan con Leo Messi, el máximo ídolo de la historia azulgrana.

Sin embargo, el atacante ha priorizado la construcción de su propia identidad por encima de cualquier sombra del pasado. Lo hizo en unas declaraciones que tuvieron lugar en una extensa y esperada entrevista concedida a "60 Minutes" de la cadena CBS, emitida globalmente a finales de noviembre de 2025.

Durante la conversación, el futbolista de Rocafonda abordó la tremenda presión mediática que soporta desde su irrupción en la élite y cómo gestiona las expectativas de un entorno que anhela ver en él una réplica exacta del astro argentino.

"Él es el mejor de la historia. Ambos sabemos que yo no quiero ser Messi, y Messi sabe que yo no quiero ser él. Me gustaría seguir mi propio camino y ya está", dijo.

Lamine Yamal, tras el Francia - España. REUTERS

Con estas palabras, el delantero no solo demostró un respeto absoluto y reverencial hacia la figura del rosarino, sino también una personalidad blindada contra los elogios desmedidos y las etiquetas peligrosas que suelen destruir a otras jóvenes promesas.

El contexto de la entrevista no fue casual. Lamine Yamal compareció ante los micrófonos consolidado ya como la gran realidad del fútbol europeo, liderando el ataque del club catalán y portando el peso de ser un jugador franquicia en el Camp Nou.

En el reportaje especial de la CBS, los periodistas destacaron no solo su descomunal habilidad técnica sobre el terreno de juego, sino su templanza fuera de él, un rasgo mental que solo comparten los elegidos.

Al ser cuestionado de nuevo sobre la mítica fotografía benéfica de 2007 en la que un Messi de 20 años lo bañaba cuando apenas era un bebé de meses, el canterano admitió el misticismo del momento, pero insistió en separar la hermosa anécdota de su realidad profesional actual. La pieza televisiva se convirtió de inmediato en un fenómeno viral en redes sociales.

Lamine Yamal prefiere la autenticidad antes que el peso de una corona prestada. Su objetivo principal no es emular los Balones de Oro ni repetir milimétricamente las hazañas del mito; su meta real es explotar su propio potencial y liderar al Barça bajo sus propias condiciones.