Bruno Fernandes, 31 años: "Mi padre tuvo que dejar Portugal. Fue un sacrificio enorme y mi madre se quedó a cargo de nosotros"

Detrás de la figura del combativo capitán del Manchester United y una de las grandes estrellas del fútbol mundial a sus 31 años, se esconde una historia de esfuerzo, desarraigo y profundos valores familiares.

Bruno Fernandes se ha consolidado como un líder indiscutible sobre el césped, pero su mentalidad de acero no nació en los grandes estadios de la Premier League, sino en las humildes calles de Maia, en Oporto, bajo el cobijo de una familia trabajadora que conoció de primera mano los rigores de la emigración.

El futbolista luso se abrió por completo en una íntima y extensa conversación con el presentador Steven Bartlett en el prestigioso podcast británico The Diary of a CEO, grabado en sus estudios de Londres y emitido a nivel mundial el pasado 25 de mayo de 2026.

Durante la entrevista, Bruno repasó los episodios más difíciles que moldearon su infancia y dejó una de las confesiones más emotivas de su carrera al recordar las dificultades económicas de su hogar: "Mi padre tuvo que dejar Portugal. Fue un sacrificio enorme y mi madre se quedó a cargo de nosotros", afirmó con una mezcla de orgullo y nostalgia.

El progenitor del jugador tomó la dolorosa decisión de mudarse a Suiza en busca de estabilidad económica debido a la falta de empleo en su tierra natal, un destino duro y compartido por miles de compatriotas de su generación.

Bruno Fernandes durante un partido del Manchester United Reuters Reuters

Mientras tanto, en territorio luso, su madre asumió en solitario la inmensa responsabilidad de criar y sacar adelante a Bruno y a sus hermanos. Ella multiplicó sus jornadas trabajando en la limpieza de hogares ajenos para garantizar que nunca faltara el sustento básico, una imagen de resiliencia constante que se grabó a fuego en la mente del hoy mediocampista estrella.

Estas vivencias de la niñez han definido el estricto código de conducta que el futbolista aplica hoy en su vida diaria. Fernandes confesó en el programa que esta herencia es el motivo central por el cual trata con idéntica dignidad tanto a las grandes figuras del vestuario como al personal de limpieza, cocina o recepción en el complejo deportivo de Carrington.

"La forma en la que me comporto viene mucho de mi pasado; no me gustaría ver que traten mal a mi madre", explicó con firmeza durante la emisión.

Además, el internacional luso conecta directamente este pasado de sacrificios con su presente. Recientemente, el capitán rechazó una desorbitada propuesta de 255 millones de dólares para abandonar Old Trafford, priorizando la lealtad competitiva y los principios familiares por encima del dinero.

Para Bruno, la verdadera riqueza reside en la educación de sus propios hijos, a quienes exige manejarse con total humildad. Las palabras pronunciadas por Fernandes aquel 25 de mayo no solo explican el origen de un campeón de élite, sino el de un hombre que se niega rotundamente a olvidar sus raíces.