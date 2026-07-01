Tebas tiende puentes con Laporta en su toma de posesión como presidente: "Vamos a tener... El Barça va a tener éxitos"

Tebas, durante el acto de toma de posesión de Joan Laporta. Captura de pantalla

La reelección de Joan Laporta como presidente del FC Barcelona dejó una escena tan simbólica como incómoda: Javier Tebas, durante años adversario público del barcelonismo institucional, convertido en protagonista amable del acto y bendiciendo el futuro azulgrana desde un atril presidido por el escudo del club.

El presidente de LaLiga abrió su intervención con un mensaje de felicitación y se permitió incluso un lapsus revelador: "Felicitarles por el éxito que han obtenido en estas elecciones. Pero también quiero felicitar porque estoy seguro de que vamos a tener... de que el Barça va a tener éxitos en los próximos años".

En una frase quedó condensada la nueva narrativa: la suerte de LaLiga y la del Barça vuelven a presentarse como vasos comunicantes.

😳 DESLIZ de JAVIER TEBAS en el ACTO de INVESTIDURA de LAPORTA:



🗨️ "Estoy seguro que VAMOS A TENER... EL BARÇA va a tener muchos éxitos". pic.twitter.com/9u02brM0TP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2026

Tebas insistió en proyectar un horizonte de triunfos no solo sobre el césped, sino también en el plano de las infraestructuras. Habló de "éxitos deportivos, como ha venido teniendo, pero también éxitos en el ámbito de las infraestructuras", en una alusión directa al proyecto del nuevo estadio.

Resulta significativo que quien había cuestionado decisiones clave del club se presente ahora como garante institucional de ese mismo plan, reforzando la idea de que el Barça remodelado es pieza estratégica del producto que LaLiga vende al mundo.

Los discursos de Javier Tebas y Joan Laporta en la toma de posesión de la presidencia del FC Barcelona

El dirigente no se quedó en lo protocolario. Subrayó que, para la competición, "lo es que al FC Barcelona le vaya lo mejor y tenga éxitos", y aprovechó para reivindicar la gestión económica de los últimos años. Habló de "unos años duros, muy duros" en los que, según su relato, la directiva ha logrado enderezar el rumbo hasta alcanzar "una gran sostenibilidad económica".

En esa línea, llegó a afirmar que el club "no tiene que envidiar a ningún club de este país" y remató con una frase cargada de legitimación: "hay que decirlo en el momento oportuno, y lo debe decir el presidente de LaLiga en este momento".

Joan Laporta, junto a Javier Tebas, en el acto de toma de posesión como presidente del FC Barcelona. Europa Press

Que el máximo responsable de la patronal pase de fiscalizador implacable a notario del éxito financiero del Barça no deja de ser una victoria política para Laporta, pero también un intento de Tebas de reescribir su papel en la crisis.

Laporta, por su parte, recogió el guiño sin disimular la utilidad de este nuevo clima. Agradeció la presencia del dirigente con un tono personal: "Gracias, señor Tebas, por estar aquí y darle solemnidad al acto y, además, te considero, si me lo permites, ya un amigo".

El giro semántico -de enemigo recurrente a "amigo"- ilustra hasta qué punto al Barça le conviene escenificar sintonía con quien decide sobre el margen de maniobra financiero del club.

El presidente azulgrana aprovechó esa línea para poner el foco en el nuevo Camp Nou: "te agradezco poner en valor el esfuerzo que estamos poniendo para tener el estadio, que será el mejor estadio del sur de Europa y estoy seguro que del mundo, con 105.000 espectadores".

En su respuesta, Laporta subrayó que se trata de "un estadio seguro, muy comercial que nos generará muchos más ingresos, para que el Comité Económico de LaLiga pueda darnos el fairplay que siempre necesitamos", dijo como guiño y entre las risas de los asistentes.