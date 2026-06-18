El Real Madrid anuncia el fichaje de Ibrahima Konaté, el tercer refuerzo para Mourinho, hasta 2030

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Ibrahima Konaté, que se convierte en el tercer refuerzo de la segunda etapa de José Mourinho tras Marc Cucurella y Bernardo Silva y firma un contrato hasta 2030.

El central francés llega libre tras finalizar su vínculo con el Liverpool y desembarca en el Santiago Bernabéu como apuesta de presente y de futuro para el eje de la zaga blanca.

El club llevaba meses trabajando en la incorporación del defensa nacido en París, al que ya había señalado como objetivo prioritario si Florentino Pérez salía reelegido en las recientes elecciones presidenciales.

El propio presidente anunció el movimiento durante la campaña, cuando aseguró que "Mourinho y Konaté son mis primeros fichajes", dejando claro que la operación estaba muy avanzada y supeditada únicamente al aval de las urnas.

Konaté firma por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, con un contrato de alto nivel acorde a su estatus como internacional francés y a su condición de agente libre tras terminar su etapa en Anfield.

El jugador llega con 27 años, en plena madurez deportiva, y con experiencia tanto en la élite de la Premier League como en la Champions.

Desde el punto de vista deportivo, la llegada de Konaté responde a una necesidad evidente en la planificación de Mourinho: reforzar una defensa que en los últimos cursos ha convivido con lesiones y recambios constantes.

Ibrahima Konaté, en la celebración de la Premier League 2024/25 con el Liverpool EFE

El francés aporta altura, potencia física, velocidad al corte y experiencia en contextos de máxima exigencia, un perfil que encaja con la idea de un técnico que siempre ha dado prioridad a la solidez en campo propio.

Además, compartirá vestuario con varios compañeros de selección como Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga o Ferland Mendy, algo que debería facilitarle la aclimatación al vestuario blanco.

Para el Real Madrid, la operación tiene también una lectura estratégica: se asegura a uno de los defensas más cotizados del mercado sin pagar traspaso, anticipándose a otros grandes europeos que habían sondeado su situación contractual.

El club llevaba tiempo rastreando centrales para reforzar su línea más castigada y terminó por reactivar la pista de Konaté en los últimos meses, una vez confirmado que no prolongaría su contrato con el Liverpool.

La apuesta encaja con la política reciente de aprovechar oportunidades de mercado con jugadores en final de contrato, reduciendo el gasto en fichajes y concentrándolo en salarios y primas de incorporación.

La presentación oficial de Konaté se verá ligeramente condicionada por el calendario. El francés se encuentra concentrado con su selección en el Mundial y el club tiene previsto escenificar su puesta de largo en el Bernabéu una vez concluya la participación de Les Bleus en el torneo.

Konaté aterriza en el Bernabéu con el reto de consolidarse como referencia en la defensa madridista durante el próximo lustro y de dar un salto más en su carrera bajo las órdenes de Mourinho, que ya cuenta con su primer soldado para blindar la retaguardia del nuevo proyecto.