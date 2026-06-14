Alisson Becker: "Cuando recibí la noticia de que mi padre había fallecido, estaba a un océano de distancia de casa"

El fútbol de élite a menudo oculta las batallas más dolorosas que los deportistas deben librar lejos de los terrenos de juego. Alisson Becker, el experimentado portero de la selección de Brasil y del Liverpool FC, decidió hace tiempo abrir su corazón sobre uno de los episodios más oscuros de su vida: el trágico fallecimiento de su padre, José Agostinho Becker, ocurrido en 2021.

A través de un emotivo y sincero relato publicado en la prestigiosa plataforma The Players' Tribune, el guardameta desveló el enorme coste emocional que supuso afrontar la tragedia bajo las severas restricciones mundiales provocadas por la pandemia.

La trágica noticia golpeó a Alisson en Inglaterra, mientras su padre se ahogaba accidentalmente en un lago en Brasil. La distancia física y la imposibilidad de viajar de inmediato magnificaron el dolor de un impacto completamente inesperado.

"Cuando recibí la noticia de que mi padre había fallecido, yo estaba a un océano de distancia de casa. Su muerte fue repentina. Un shock total. Fue como si sintiera el suelo bajo mis pies", confesó el arquero, rememorando el instante exacto en que su realidad se desmoronó.

Sin embargo, el duelo se vio agravado por una encrucijada logística y familiar sin precedentes. Viajar a su país natal para el entierro implicaba enfrentarse a las estrictas normativas sanitarias implementadas por el gobierno británico en aquel momento.

"Era una situación imposible, porque en ese momento, para poder salir del país, había que hacer cuarentena en un hotel durante 14 días al regresar", explicó Alisson, detallando las barreras burocráticas que complicaban seriamente su retorno al Reino Unido.

Con su esposa en un avanzado estado de gestación, el internacional brasileño tuvo que tomar una decisión extremadamente dolorosa, priorizando el bienestar de su familia en Inglaterra por encima de su profundo deseo de despedida.

"La idea de volver del funeral de mi papá y estar atrapado en una habitación de hotel solo durante dos semanas era difícil, pero la peor parte fue imaginar a mi esposa sola por tanto tiempo. Ella estaría en los últimos meses de embarazo y cualquier cosa podría pasar", aseguró.

"Llamé a mi madre y a mi hermano y les expliqué la situación. Fue la llamada más brutal de mi vida. Lloramos mucho, pero al final decidí que mi padre querría que me quedara con mis hijos y su 'hija favorita' y los protegiera, sin importar lo difícil que fuera", relató con evidente emoción.

En medio de la desolación, Alisson halló un pilar fundamental en la comprensión de su club. El entonces director técnico Jürgen Klopp gestionó la situación con una sensibilidad extraordinaria, otorgándole el espacio necesario.

"Klopp me dio tiempo para superar mis dolores y molestias. Pocos entrenadores serían tan comprensivos. Para mí es el estilo Liverpool", afirmó el futbolista, destacando los valores humanos que definen a la entidad de Anfield.

Pese al sufrimiento de no haber estado en el sepelio, el arquero se consuela sabiendo que siempre demostró su afecto en vida. Su testimonio cierra con una profunda reflexión sobre el amor filial: "Cada vez que tenía oportunidad de abrazarlo, lo abracé. Cada oportunidad que tuve de decirle que lo amaba, lo hice. No había nada más que decir. Él lo sabía". Una dura experiencia que humaniza por completo al ídolo de la Canarinha.