El 'Moneyball' de Luis de la Fuente: el laboratorio de España para el Mundial entre 'big data', ciencia, psicología y nutrición

El Mundial 2026 pasará a la historia no solo por suponer la expansión a 48 selecciones, sino por transformarse en el mayor desafío logístico y fisiológico jamás visto en el fútbol de élite.

Jugar en un continente que obliga a cruzar hasta cuatro husos horarios, compitiendo a más de 2.000 metros de altitud en Ciudad de México para luego viajar a la densa humedad de Miami, exige algo más que talento técnico y pizarra. Exige ciencia.

Para el combinado dirigido por Luis de la Fuente, la cita mundialista no se prepara únicamente sobre el césped. En las entrañas de su concentración opera un equipo multidisciplinar que funciona bajo una filosofía de optimización radical, una suerte de Moneyball adaptado al fútbol moderno.

El objetivo es ambicioso pero matemático: reducir el azar a su mínima expresión mediante el uso de algoritmos predictivos, analítica avanzada de rendimiento, psicología deportiva y nutrición molecular.

Fisiología de vanguardia

El rendimiento de un futbolista decrece de forma drástica si sus sistemas homeostáticos se desequilibran. En torneos de máxima exigencia, la acumulación de fatiga residual determina quién llega vivo al minuto noventa de una eliminatoria. Por ello, el área de salud de la selección aborda el torneo desde la anticipación extrema.

El liderazgo médico recae en Claudio Vázquez Colomo, cuya obsesión no es tratar la lesión, sino predecirla de manera probabilística. En colaboración estrecha con el área de fisioterapia, comandada por el veterano Raúl Martínez -quien aporta la experiencia acumulada en cinco Mundiales-, el equipo combina técnicas manuales tradicionales con tecnología de monitorización de carga cinemática de última generación.

Los jugadores de España entrenan preparando el Mundial. RFEF

Para lograr este control, el cuerpo técnico confía en el algoritmo ACWR (Acute:Chronic Workrate Ratio). A través de dispositivos EPTS (Electronic Performance and Tracking Systems), se monitorizan en tiempo real los impactos, aceleraciones y desaceleraciones de cada jugador.

El software calcula la relación matemática entre el trabajo realizado en la última semana, considerada la carga aguda, y el promedio del último mes, que representa la carga crónica.

Mantener este ratio en la zona óptima previene de manera drástica las lesiones por sobrecarga. Esto permite a los preparadores físicos modular la intensidad de los entrenamientos de forma individualizada antes de que aparezcan los primeros síntomas de dolor.

De forma paralela, la gestión de los ritmos circadianos se vuelve crítica debido a los constantes viajes intercontinentales que destruyen el descanso de los futbolistas. Para combatir el jet lag, los jugadores utilizan sensores biométricos portátiles durante las fases de sueño.

El dato maestro analizado por los especialistas es la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV). Una caída prolongada en la HRV indica una dominancia del sistema nervioso simpático, un aviso inequívoco de que el organismo no se ha recuperado del esfuerzo o del viaje.

Con este indicador sobre la mesa, los recuperadores adaptan de inmediato las sesiones de crioterapia, las ventanas de exposición a la luz solar y las terapias regenerativas individuales.

Nutrición y psicología

El combustible y la mente son los otros dos pilares donde se buscan las denominadas ganancias marginales. En la concentración de la Selección, la alimentación ha dejado de ser un simple menú hotelero para convertirse en un entrenamiento invisible perfectamente secuenciado.

Los especialistas Toscana Viar y Gonzalo Garea son los encargados de diseñar la estrategia de nutrición de precisión del equipo. Mediante el análisis previo de las tasas de sudoración de cada futbolista, Viar y Garea pautan reposiciones individualizadas de glucógeno y electrolitos.

No existen pautas genéricas para el grupo; la cantidad de sodio, potasio y carbohidratos se calcula al mililitro. Además, se aplican ratios específicos de glucosa y fructosa para maximizar la absorción intestinal y evitar problemas estomacales.

Toda esta suplementación se adapta según el desgaste posicional de cada jugador y las condiciones climáticas específicas de la sede donde se dispute el encuentro.

En el plano mental, la gestión de la presión ambiental y la convivencia prolongada se monitorizan desde el área psicológica. Joaquín Valdés, psicólogo de la selección, integra la excelencia mental como un componente más del rendimiento puramente físico.

Valdés trabaja en la resiliencia del grupo ante escenarios de máxima tensión competitiva y utiliza los datos de calidad de sueño profundo para detectar picos de estrés psicológico latente. Su intervención permite solucionar bloqueos emocionales antes de que estos terminen afectando a la velocidad en la toma de decisiones sobre el terreno de juego.

El tablero táctico

El nuevo formato del torneo obliga a medirse con selecciones fuera del radar competitivo habitual de los combinados europeos. La falta de enfrentamientos directos previos se compensa con una profunda minería de datos.

Utilizando los flujos de información estructurada provistos por la FIFA y plataformas especializadas como StatsBomb o Wyscout, la unidad de análisis -en constante comunicación con De la Fuente y su segundo técnico, Juanjo González- disecciona el comportamiento colectivo de sus rivales.

En el caso de Arabia Saudí, un conjunto que destaca por una disciplina táctica muy madurada en el último ciclo, los analistas españoles centran su estudio en variables de alta complejidad como el PPDA (Passes Per Defensive Action). Esta métrica cuantifica cuántos pases permite dar el rival en su propia zona de inicio antes de realizar una acción defensiva.

Un PPDA bajo indica una presión asfixiante. Al mapear gráficamente este comportamiento, se desvela con exactitud si los saudíes activan su trampa de presión en el pasillo central o en las bandas.

Por otro lado, Cabo Verde representa el paradigma del fútbol de transición moderno, caracterizado por un despliegue condicional soberbio y una extrema verticalidad en sus ataques. Para neutralizar este peligro, el laboratorio analítico de la selección recurre a la métrica espacio-temporal del Packing Rate.

Esta herramienta cuantifica cuántos rivales son eliminados de la jugada mediante un solo pase o una conducción explosiva. Al estudiar estos patrones, el cuerpo técnico identifica la propensión del conjunto africano al juego directo.

Esto permite que la línea defensiva organice vigilancias activas antes de que el poseedor del balón tenga tiempo de levantar la cabeza.

Asimismo, los modelos estadísticos evalúan el denominado decay o caída de velocidad en las carreras de alta intensidad de Cabo Verde durante los minutos finales. Así se identifica el momento exacto en el que su bloque defensivo empieza a estirarse por fatiga, abriendo las ventanas temporales óptimas para introducir cambios de ritmo.

Del satélite al banquillo

Desde la grada del estadio, el equipo de analistas procesa el encuentro en vivo mediante software de etiquetado avanzado. Cuentan con el respaldo de cámaras tácticas de gran angular y están conectados a los datos de tracking óptico de la FIFA, que registran la posición tridimensional de los jugadores y el balón veinticinco veces por segundo.

Si el sistema automatizado detecta que la distancia entre la línea defensiva y el centro del campo de España excede los metros recomendados, o si el mapa de calor en tiempo real revela que el extremo rival está detectando una debilidad estructural en el repliegue, la alerta salta de inmediato.

En cuestión de segundos, clips de vídeo editados con superposiciones gráficas de telemetría táctica llegan directamente a las tabletas electrónicas del cuerpo técnico en el banquillo de suplentes.

De este modo, la intuición del entrenador se ve respaldada por la evidencia empírica en tiempo real, permitiendo al cuerpo técnico corregir desajustes antes de que afecten al marcador.

A pesar de los millones de puntos de datos procesados por segundo, de la nutrición milimétrica de Toscana Viar y Gonzalo Garea, o de las manos preventivas de Raúl Martínez, el fútbol mantiene intacta su esencia incontrolable.

El verdadero valor del laboratorio de la selección para este Mundial 2026 no radica en sustituir la creatividad natural del futbolista, sino en edificar una red de seguridad perfecta a su alrededor.

Minimizar el riesgo de lesión, descifrar los secretos estructurales de rivales complejos y asegurar que el físico responda bajo condiciones climáticas extremas son las certezas que la ciencia aporta al grupo. El algoritmo se encarga de optimizar el escenario; el talento se encarga de conquistar la Copa del Mundo.