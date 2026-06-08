Estados Unidos deniega la entrada al mejor árbitro de África y le deja fuera del Mundial 2026

A tan solo unos días del inicio del Mundial, una tormenta extradeportiva ha estallado en el seno del arbitraje internacional.

Omar Abdulkadir Artan, consagrado como el mejor árbitro del continente africano tras recibir el galardón al Silbante del Año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), fue rechazado en la frontera estadounidense.

Las autoridades migratorias le denegaron el ingreso al país a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, obligándolo a abordar un vuelo de regreso hacia Estambul, Turquía, la ciudad donde se encontraba concentrado antes de emprender este esperado viaje rumbo al torneo.

Omar Abdulkadir recibe el premio a mejor árbitro de África.

El colegiado de origen somalí formaba parte del selecto grupo de 52 árbitros principales designados por la FIFA para impartir justicia en el magno certamen organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

La elección de Artan representaba un hito histórico para su nación, ya que se trataba de la primera ocasión en la que un árbitro de Somalia alcanzaba la fase final de una Copa del Mundo de la FIFA absoluta.

La noticia fue confirmada de manera oficial por altos cargos del Gobierno de Somalia, quienes expresaron su consternación ante la drástica medida adoptada por el gobierno estadounidense.

Ciise Aden Abshir, asesor principal del Ministerio de la Juventud y Deportes de Somalia y antiguo capitán de la selección nacional, se pronunció con firmeza mediante un comunicado en el que calificó el suceso como un atropello inaceptable contra los valores del deporte rey.

"Omar Artan es uno de los árbitros más respetados de toda África y merecía contar con el respaldo de la comunidad futbolística global. Negarle la entrada a los Estados Unidos no solo destruye su sueño personal y profesional, sino que atenta de forma directa contra los principios de equidad, mérito y juego limpio que tanto promueve la FIFA".

Según explicaron fuentes gubernamentales africanas, el colegiado somalí viajaba con una documentación impecable y contaba con un visado legalmente emitido por las autoridades norteamericanas para este evento deportivo. Sin embargo, esto no impidió que fuera retenido en el puesto de control aeroportuario y posteriormente deportado.

Las restricciones migratorias

Aunque las agencias de control fronterizo de los Estados Unidos no han emitido un informe oficial que justifique la detención, analistas deportivos sugieren que los motivos detrás de este veto radican en las complejas políticas migratorias del país norteamericano.

Somalia figura desde hace años en las listas de restricciones y vetos de viaje endurecidos por administraciones previas en la Casa Blanca.

Este lamentable episodio ha encendido las alarmas en el comité organizador de la FIFA. El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, se diseñó bajo la promesa de un acceso universal para todas las naciones participantes y sus delegaciones.

El caso de Artan no parece aislado, ya que se han reportado trabas burocráticas similares que afectan a representantes de países como Irak o Irán, amenazando la diversidad del torneo más importante del planeta.

Con el certamen a las puertas, el máximo organismo futbolístico busca urgentemente una solución para evitar una crisis de mayor envergadura.