El refugio de Iker Casillas en un pueblo de 200 habitantes: una iglesia del siglo XVI, clima de montaña y su casa prefabricada

Navalacruz, un municipio que apenas supera los 200 habitantes censados, es mucho más que un punto en el mapa de Ávila para Iker Casillas: es el lugar al que vuelve cuando quiere desaparecer del ruido.

Enclavado en plena comarca del Alberche y bajo la influencia de la Sierra de Gredos, el pueblo representa una versión muy reconocible de la España de interior: montes, piedra, clima de montaña y una vida que todavía se mide por las fiestas patronales y las tertulias de bar.

Situado a más de 1.200 metros de altitud, Navalacruz se encaja en un valle angosto por el que discurre el arroyo Chiquillo, con cuestas, curvas y una carretera secundaria que actúan casi como filtro natural frente a la masificación.

Los inviernos son fríos, con heladas y nieves frecuentes, y los veranos ofrecen tardes calurosas pero noches frescas que recuerdan que aquí manda la montaña.

Ese clima, duro en apariencia pero agradecido para quien busca desconectar, es parte de la explicación de por qué el exguardameta elige este rincón por delante de destinos más previsibles del circuito VIP.

El caserío mantiene la arquitectura tradicional de la zona: viviendas de piedra, balcones sobrios, antiguas cuadras reconvertidas y corrales que todavía hablan de una economía ganadera y agrícola.

No es un decorado turístico, sino un pueblo real que ha perdido población con el paso de las décadas y en el que el coche 4x4 convive con el tractor aparcado en la puerta.

Iker Casillas

En el centro, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un templo renacentista del siglo XVI, ejerce de referencia visual y sentimental. Su volumen y su torre llaman la atención en un municipio tan pequeño y actúan como punto de encuentro en procesiones, misas de fiesta y celebraciones colectivas.

En ese escenario es donde Casillas mantiene sus raíces. Navalacruz es el pueblo de su familia, el lugar de los veranos de niñez, de las primeras amistades lejos de la ciudad y del fútbol sin cámaras en la plaza o en cualquier pradera cercana.

Los vecinos le han visto crecer, consagrarse en el Real Madrid y levantar un Mundial, pero siguen tratándole, según relatan en crónicas locales, como "Iker, el del pueblo", más que como la estrella que llenaba el Bernabéu.

Además de la casa familiar situada en el casco urbano, el exportero ha apostado por una segunda residencia en las afueras: una casa prefabricada, modular, montada por piezas en una finca próxima al núcleo.

El proyecto, muy comentado en Navalacruz, refuerza la idea de refugio: una vivienda de diseño contemporáneo incrustada en el paisaje de montaña, con más superficie que la anterior y pensada para ganar intimidad sin perder contacto con el pueblo.

Montada por módulos que llegaban en camiones hasta la entrada del municipio, la construcción simboliza bien la vida actual de Casillas: tecnología y comodidad, sí, pero al servicio de poder pasar desapercibido entre pinares, rutas de Gredos y noches de cielo estrellado.

En un tiempo en el que muchos exfutbolistas optan por islas, urbanizaciones de lujo o capitales globales, el refugio de Iker está en un pueblo de 200 habitantes donde aún se saluda por el nombre de pila.