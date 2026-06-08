José Mourinho: "Cuando tenía 9 o 10 años mi padre se hizo entrenador. Tenía acceso a cosas que el resto no puede tener"

La vocación de José Mourinho por los banquillos nació mucho antes de que se convirtiera en uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol europeo.

El técnico portugués ha recordado en varias ocasiones que su pasión por el juego y su manera de entender el fútbol estuvieron profundamente marcadas por la figura de su padre, Félix Mourinho.

En una entrevista concedida a Audi, Mourinho explicó que la persona que más influyó en su formación fue precisamente su padre. "Cuando tenía 9 o 10 años, mi padre se hizo entrenador. Tenía acceso a cosas que la gente normal no puede tener", relató al recordar una infancia ligada al fútbol profesional desde una perspectiva privilegiada.

Mucho antes de ser conocido como 'The Special One', Mourinho fue un niño observador que aprendía escuchando. Mientras otros seguían los partidos desde la grada, él tenía acceso a los vestuarios y a los espacios reservados para jugadores y técnicos.

Allí presenciaba conversaciones tácticas, charlas motivacionales e instrucciones que terminaron moldeando su visión del fútbol.

Mourinho sentado en el banquillo del Benfica. Europa Press

Su primer contacto con el terreno de juego llegó como recogepelotas, aunque sus funciones iban mucho más allá. Antes de los encuentros y durante los descansos permanecía en el vestuario escuchando las indicaciones de su padre.

Después, desde la banda, se encargaba incluso de recordar algunas de esas consignas a los futbolistas.

De recogepelotas a entrenador

"Yo era recogepelotas, pero antes del partido y en el descanso estaba en el vestuario. Así que escuchaba lo que el entrenador quería", recordó Mourinho. Según explicó, también asumía la tarea de recordar a los jugadores las instrucciones que habían recibido previamente.

Aquella actitud ya reflejaba un carácter fuerte y una personalidad vinculada al liderazgo. "Si el entrenador te había dicho que cerrases aquí, ¿por qué no cierras? ¡Eh! ¡Cierra!", evocó sobre sus primeras intervenciones desde la línea de banda.

A lo largo de los años, Mourinho nunca ha ocultado la influencia que ejerció su padre en su trayectoria. Aunque admite que Félix "no era el mejor entrenador del mundo", siempre ha defendido que "era el mejor padre del mundo".

Para el técnico portugués, la oportunidad de crecer dentro del fútbol fue posible gracias a él: "Ese impacto y esa puerta que se abrió para mí fue por él".

Félix Mourinho, fallecido en Portugal en 2017, desarrolló una carrera tanto como futbolista como entrenador. Fernando Tomé, una de las personas más cercanas a él, destacó en una entrevista con Primera Plana sus cualidades bajo los palos. "Era un gran portero que vivía el fútbol de una manera muy especial. Resultaba un seguro bajo palos", afirmó.

Tomé también elogió su faceta como técnico y recordó especialmente su paso por el Vitória de Setúbal, donde llegó a ganar 21 de los 22 partidos que dirigió y empató el restante. "Entendía muy bien el fútbol y no tenía miedo de arriesgar", señaló.

Padre e hijo coincidieron además en el mismo club. Félix dirigió al Rio Ave mientras José formaba parte de las categorías inferiores durante las temporadas 1980-81 y 1981-82, una experiencia que reforzó una vocación que ya comenzaba a tomar forma.

Los primeros informes de Mourinho

Según Tomé, Félix Mourinho comprendió pronto que el futuro de su hijo no estaba sobre el césped como futbolista, sino en los banquillos. Desde muy joven, José analizaba los partidos junto a su padre y comentaba los errores que detectaba en el juego.

Con el tiempo, aquellas conversaciones derivaron en una responsabilidad mayor: elaborar informes sobre los equipos rivales.

Los análisis del joven Mourinho llamaban la atención por su nivel de detalle y profesionalidad. Observar al adversario, interpretar movimientos y extraer conclusiones se convirtió en una parte esencial de su aprendizaje.

También fue el origen de una práctica que años después marcaría su carrera: la comunicación constante durante los partidos.

"José le hacía de recadero cuando era recogepelotas. Para que su padre no tuviera que gritar y los rivales no escucharan las instrucciones, utilizaba a su hijo para transmitir los mensajes por todo el campo", reveló Tomé.

La infancia de Mourinho también estuvo marcada por un episodio especialmente doloroso. Cuando tenía nueve años, su padre fue despedido el día de Navidad. La familia se encontraba reunida a la mesa cuando recibió la llamada del club.

"Nadie terminó de comer. Nos levantamos de la mesa y la tristeza invadió la casa. Incluso los regalos de Navidad quedaron sin abrir", recordó el técnico portugués.

Lejos de alejarlo del fútbol, aquel momento reforzó su determinación. "Desde entonces tomé una decisión: sería entrenador. Lucharía hasta el día en que el apellido de mi padre fuera conocido en todo el mundo", aseguró.

El consejo que cambió su carrera

Con el paso de los años, Mourinho construyó una trayectoria de éxito al frente de clubes como el Benfica, Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahçe.

Antes de iniciar su carrera como primer entrenador, también trabajó como asistente técnico y traductor en el Barcelona junto a Sir Bobby Robson y Louis van Gaal.

Durante su etapa en el conjunto azulgrana recibió una oferta para hacerse cargo del Sporting de Braga. Estuvo cerca de aceptar el reto, pero entonces recibió un consejo decisivo de su padre. Félix le pidió calma con una expresión muy popular en Portugal: "Tem juízo", equivalente a "sé sensato".

Mourinho siguió aquella recomendación. Continuó formándose, acumuló experiencia y finalmente debutó como primer entrenador en el Benfica en el año 2000. Sin embargo, cuando repasa sus orígenes, no suele comenzar por los títulos ni por los grandes éxitos.

Prefiere regresar a la imagen de aquel niño que escuchaba atentamente a su padre en un vestuario y que, sin saberlo, ya estaba aprendiendo a ser entrenador.