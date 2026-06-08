Eriksen manda un mensaje tranquilizador tras volver a desplomarse: "Mi desfibrilador hizo lo que tenía que hacer"

Christian Eriksen ha querido mandar un mensaje profundamente tranquilizador tras el terrible susto vivido en la jornada de este domingo 7 de junio, cuando se desplomó sobre el terreno de juego mientras disputaba un partido con Dinamarca previo al Mundial.

Consciente de la alarma global que generó la imagen de verle de nuevo caer sin conocimiento durante un partido, el centrocampista danés ha utilizado sus redes sociales oficiales para apaciguar las aguas y confirmar, de primera mano, que se encuentra estable y totalmente fuera de peligro.

"Quiero que todos sepan que estoy bien y que estoy en casa con mi familia", comenzó relatando el veterano jugador en un comunicado publicado en su perfil de Instagram.

Mensaje de Eriksen en redes sociales. INSTAGRAM

Eriksen explicó los motivos médicos detrás de su desvanecimiento, aclarando que, aunque la experiencia resultó inevitablemente traumática, la naturaleza clínica del suceso no alcanzó los tintes trágicos de aquel fatídico día.

"Como probablemente puedan imaginar, recibir una descarga de mi DAI ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos de que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021", detalló.

En medio del lógico nerviosismo inicial, el jugador no ha querido perder la oportunidad de mostrar su infinita gratitud hacia todos aquellos que le socorrieron en los primeros y vitales instantes de angustia.

El rápido actuar de los presentes volvió a ser fundamental para evitar males mayores. "Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y el equipo médico en el campo, también estoy increíblemente agradecido a los médicos que me han cuidado a mí y a mi corazón a lo largo de los años", señaló el danés con notable emoción.

Para cerrar su emotivo comunicado, Eriksen dejó patente que, tras este nuevo y serio aviso que le ha dado su corazón, su prioridad absoluta ahora mismo es el descanso mental y físico, apartando momentáneamente el estrés del deporte profesional de su horizonte.

"Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado", aseguró con gran optimismo ante sus fans, antes de concluir con una conmovedora frase que refleja su lado más íntimo, humano y familiar: "Por ahora, mi enfoque está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos".