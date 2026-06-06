Florentino Pérez, en su cierre de campaña: "Los símbolos del Madrid no merecen desprecios del que quiere ser su presidente"

Florentino Pérez, durante su acto de cierre de campaña a la presidencia del Real Madrid. EFE

La suerte ya está echada. Florentino Pérez cerró este sábado su campaña a las elecciones por la presidencia del Real Madrid que se celebran mañana domingo 7 de junio.

En un discurso de enorme firmeza, el actual mandatario blanco selló sus compromisos electorales centrando su intervención en la defensa incondicional de la soberanía de los socios, la espectacular salud financiera de la entidad y un durísimo contraataque hacia las propuestas y las formas de la candidatura de la oposición.

Florentino rememoró su dilatada trayectoria al frente del club, destacando que su prioridad absoluta desde el primer día ha sido mantener intacta la esencia fundacional de la institución.

En este sentido, recordó las promesas que hizo en sus inicios al afirmar ante los asistentes: "Os dije cuando llegué a la presidencia hace 26 años que, mientras yo fuera presidente, el Real Madrid será siempre de sus socios".

Lejos de conformarse con el statu quo, Pérez anunció un paso histórico para blindar jurídicamente la propiedad de la institución frente a amenazas externas, desvelando una medida inédita de cara al próximo mandato.

"Voy a trabajar con una propuesta que votaremos todos en un referéndum", anunció el candidato, detallando que el objetivo es dar un paso definitivo "para que seamos los dueños de verdad, no solo en lo emocional y en lo sentimental, sino también en lo económico; para que seamos todos los socios dueños de nuestro patrimonio económico".

El tono de la intervención se elevó notablemente al abordar la estrategia de la candidatura rival, a la que acusó de servirse de falsedades y de aliarse con intereses ajenos al madridismo para intentar desestabilizar a la institución.

Visiblemente molesto con los rumores sobre fichajes y entrenadores difundidos en los últimos días, el mandatario sentenció con dureza: "Miren, la camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras", al tiempo que se preguntó de manera retórica ante la asamblea si "¿de verdad estos señores quieren dirigir al Real Madrid?".

Florentino Pérez aprovechó el momento para evocar con indignación los años de la presidencia de Ramón Calderón, marcando una línea roja insalvable con el pasado. "Conmigo sería impensable aquella asamblea de la vergüenza, de una época que todos queremos olvidar", aseguró de forma tajante.

Tampoco dejó pasar la oportunidad de mencionar el escenario judicial externo y el 'caso Negreira', garantizando a los presentes que no dará un paso atrás en los tribunales al afirmar rotundamente: "Aquí estoy yo para llegar hasta el final".

Frente a las críticas de la oposición sobre la gestión económica, Pérez exhibió un balance financiero y deportivo sin precedentes en la historia del fútbol mundial. Apoyándose en el reciente reconocimiento de la revista Forbes, que esta misma semana volvió a situar al Real Madrid como el club más valioso del planeta, el dirigente contrapuso los datos internacionales a los reproches de sus detractores.

"Dicen que las cuentas van mal, justamente en el momento en el que Forbes dice que somos el club con mayores ingresos y el más valioso... pues no han tenido suerte", ironizó el candidato a la reelección, tras recordar que bajo su mando se han celebrado ya 66 títulos y presumir de que "nadie ha ganado más en la historia".

El cierre de campaña concluyó con un ferviente llamamiento a las urnas para la jornada del domingo, instando a todos los socios a ejercer su derecho al voto de manera responsable para proteger el estatus global de la institución.

Florentino Pérez despidió el acto recordando ante un auditorio entregado que "ser socio del Real Madrid es una manera de vivir la vida" y mostró su total confianza en el futuro del club blanco al asegurar que "nos queda mucha historia por hacer".