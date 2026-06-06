El éxito de Fernando Hierro (58) fuera del fútbol: un magnate del ladrillo que amasa una fortuna con inmuebles de 7 millones

Fernando Hierro es una de las grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. Su trayectoria como futbolista le convirtió en una referencia dentro del terreno de juego, donde destacó por su liderazgo, personalidad y capacidad competitiva.

Sin embargo, su influencia y éxito no se han limitado únicamente a su etapa como jugador.

Tras colgar las botas, el exfutbolista de Vélez-Málaga ha continuado construyendo una carrera destacada en diferentes ámbitos vinculados al deporte.

A lo largo de los años ha acumulado experiencias y éxitos tanto en los banquillos como en los despachos, desempeñando funciones de entrenador y director deportivo. No obstante, su capacidad para desarrollar proyectos exitosos también se ha trasladado al mundo empresarial.

Uno de los ejemplos más significativos de esta faceta es su actividad en el sector inmobiliario. Fernando Hierro ha logrado consolidar una importante presencia en este ámbito a través de Rodiaferso SL, una sociedad que refleja la solidez de sus inversiones y la evolución de su actividad empresarial más allá del fútbol.

Fernando Hierro.

Según los datos correspondientes a 2017, la empresa del exjugador del Real Madrid contaba con un activo de 6,7 millones de euros y registraba cerca de 300.000 euros de superávit, cifras que evidencian el buen momento de la sociedad y el éxito alcanzado en esta área de negocio.

La experiencia obtenida con Rodiaferso SL impulsó además la expansión de su actividad empresarial mediante la creación de nuevos proyectos como Atalaya Axarquía SL y Olivecons SL.

Estas sociedades centran su actividad en la explotación agropecuaria y en la gestión de casas rústicas, ampliando así el alcance de sus inversiones y diversificando sus áreas de negocio.

Un aspecto destacado de esta estructura empresarial es la participación de varios miembros de su entorno familiar, lo que otorga una dimensión adicional al éxito alcanzado.

La implicación de sus familiares en estos proyectos ha permitido reforzar el carácter conjunto de la iniciativa y aumentar la satisfacción derivada de los resultados obtenidos.

Gracias a esta diversificación, Fernando Hierro ha conseguido desarrollar distintas fuentes de ingresos que no dependen exclusivamente de su vinculación al fútbol.

Una estrategia que refleja su capacidad para trasladar al mundo empresarial algunas de las cualidades que marcaron su carrera deportiva.

El liderazgo, la jerarquía y la capacidad de gestión que exhibió durante años sobre el césped han encontrado continuidad en su faceta como empresario.

Con una apuesta basada en el crecimiento progresivo y en la consolidación de sus proyectos, el ex capitán madridista ha logrado abrirse camino en otros sectores manteniendo una trayectoria marcada por la estabilidad y los resultados positivos.